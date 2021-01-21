Прокуратура Москвы напомнила сайтам об ответственности за призывы на акции протеста

Российские правоохранители должны предъявить вернувшемуся из Германии Алексею Навальному обвинения за клевету и призыв к введению санкций против России, считает директор Института проблем глобализации Михаил Делягин.

«Навальный вызывает очевидную и понятную брезгливость, мешающую следить за его похождениями. Только этим можно объяснить тот факт, что его номинальные противники (не говоря о сторонниках) полностью проигнорировали очевидную, хотя и традиционную для России странность его уголовного преследования», – пишет Делягин на своем сайте.

По его словам, «правоохранительные органы в принципе не реагировали на систематические и грубые нарушения им (Навальным) закона вплоть до его заболевания. … Правоохранительные органы в принципе не реагировали и не отреагировали до сих пор на многократную как минимум клевету Навального в отношении российского государства».

«По сути … у российского государства остается последний шанс (предъявить Навальному) … обвинения в тех преступлениях против России, которые он, насколько можно судить, совершил. Это как минимум клевета и призыв к введению против нас санкций, который трудно трактовать иначе, кроме как «измена Родине». … Если этого не будет сделано, и Навальный, как обычно, будет выпущен в окружающую среду по отбытии стандартного 30-дневного срока – это будет означать не только полную неприкосновенность либерального Гапона, но и физическое отсутствие в России государства, способного хотя бы к минимальной самозащите», – считает Делягин.

В свою очередь писатель, член экспертного совета политической партии «За правду» Николай Стариков считает, что пресечь политизацию дела Навального помогло бы строгое следование закону. «Для того чтобы не допускать таких историй, как случай с Навальным, есть только один рецепт – безусловное соблюдение российского законодательства. Если бы такой подход применялся с самого начала, никакого «казуса Навального» мы бы не наблюдали», – указал он в комментарии «Свободной прессе».

Он напомнил, что у Навального есть два условных срока. «Если бы сразу применили закон, он давно бы трудился на стройках народного хозяйства на пользу Родине. Не было бы никаких попыток обвинить Россию в его несуществующем отравлении, не было бы ничего, кроме преступника, отбывающего наказание. И это было бы весьма наглядно. Потому что вслед за Навальным этой безнаказанностью хотят пользоваться и всевозможные «навальнята». Их лидер нарушил правила условного заключения? Нарушил. Находится в федеральном розыске? Да. Какие санкции предусматривает за это закон, так и надо действовать. Не обращая внимания на чей-либо вой. И так власть должна поступать всегда и во всем», – заявил Стариков.

Напомним, Навальный вернулся в Россию из Германии и был задержан в аэропорту Шереметьево, поскольку находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока по делу о мошенничестве. Навальный был обязан являться на регистрацию в УФСИН два раза в месяц. Его предупреждали, что нарушения могут привести к замене условного освобождения на реальный срок. В понедельник суд отправил блогера под арест на месяц. В понедельник вечером Алексей Навальный доставлен в СИЗО № 1 в Москве («Матросская тишина»), у него нет жалоб на моральное или физическое давление.

Член Общественной палаты России, член экспертного совета при уполномоченном по правам человека в России Мария Бутина подчеркнула, что «все, что от Алексея требовалось – это выполнять требования суда и, как и миллионы россиян в аналогичных ситуациях, являться для отметки в органы ФСИН».