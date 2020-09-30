Бывшая девушка историка Соколова рассказала в суде о пытках

Свидетель по делу об убийстве аспирантки Анастасии Ещенко Екатерина Пржигодзкая сообщила в суде, что историк Олег Соколов избивал и душил ее.

«Он связал мне руки сзади, я начала получать методичные удары. <...> Он подготовил утюг, включил его в розетку и стал угрожать, что он изуродует меня на всю оставшуюся жизнь», – цитирует свидетеля ТАСС. Отмечается, что Пржигодзкая рассказывала о событиях 2008 года.

Свидетель отметила, что историк грозился ее убить. Она добавила, что Соколов душил ее, шантажировал, угрожал распространить аудиозапись их разговора. По ее словам, подозреваемый скрывал от нее, что у него есть супруга, и говорил, что та якобы умерла.

Сам Соколов заявил, что все «обстоятельства извращены», а адвокат попросил снять вопросы Пржигодзкой об отношениях с историком. Судья отказала в этом, пояснив, что эти обстоятельства важны для характеристики личности историка.

Напомним, бывшая девушка историка Соколова, в 2008 году написавшая на него заявление об избиении, в интервью СМИ рассказывала подробности отношений с ним. Она сообщала, что историк угрожал ей утюгом, а также душил жгутом.

Ранее в суде были озвучены детали разговора Соколова с посольством Франции в Москве. Диппредставительство сообщило, что историк действительно звонил туда, чтобы «связаться с секретариатом посла и осведомиться о получении письма, направленного им 4 ноября 2019 года в своем качестве председателя Российского военно-исторического общества».

В ноябре прошлого года доцент СПбГУ Олег Соколов в ходе домашней ссоры застрелил свою сожительницу Анастасию Ещенко. Спустя два дня он решил избавиться от тела – расчленив его, часть останков оставил дома, а еще часть выбросил в реку Мойку. Его обвинили в убийстве и незаконном хранении оружия. Соколов признан вменяемым.

Соколов был доставлен в Москву в СИЗО «Бутырка», в декабре он прошел экспертизу в Центре психиатрии Сербского.

Историк признался в убийстве и заявил, что согласен арестом, а мотивом преступления назвал ссору. По другим данным, Соколов застрелил девушку, когда она спала.