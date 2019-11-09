Знатока наполеоновских войн заподозрили в расчленении любовницы

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9 ноября, суббота  |  Последнее обновление — 18:28  |  vz.ru
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Эйфория от мира США с Китаем продлится недолгоФото: Carlos Barria/Reuters
США и Китай делают первые шаги к завершению торговой войны, которая прошлась по всем глобальным игрокам. Полноценный мир с Пекином возможен аккурат к американским президентским выборам. В выигрыше окажутся многие страны, в том числе и российская экономика с рублем. Однако эйфория может оказаться недолгой. У Вашингтона уже есть новая «жертва» – на то время, когда он разделается с Китаем. Подробности...
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Высокий рейтинг России оказался занижен

Место России в мире может зависеть от угла зренияФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Место России в тех или иных международных рейтингах всегда интересует широкую публику. Для одних это повод для очередного приступа упадничества или злорадства. Для других, особенно чиновников – предлог для рапорта о достижениях во вверенной им сфере. При этом у большинства нет особого доверия к объективности рейтингов. Неожиданное подтверждение этому появилось на этой неделе. Подробности...
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Поклонники ВВС России стали жертвой китайского обмана

Победный форсаж «Белого лебедя» оказался шапкозакидательским фейком китайских репортеровФото: Viktor Korotayev/Reuters
Больше суток российские интернет-СМИ бурно обсуждали новость о том, что ракетоносец Ту-160 сумел над Японским морем уйти от преследования сразу двух американских истребителей F-35. Однако, скорее всего, вся эта история является не более чем плодом фантазии недобросовестного китайского журналиста. Как же такое произошло? Подробности...
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Падение Берлинской стены зависело от одного человека

Харальд Йегер - человек, который мог предотвратить падение Берлинской стеныФото: Fabian Sommer/Global Look Press
30 лет назад не стало Берлинской стены – главного символа холодной войны в Восточной Европе. С ее открытия начался неконтролируемый процесс падения социалистических режимов в Восточной Европе, принявший характер домино и затем перекинувшийся на сам Советский Союз. Есть основания полагать, что это важнейшее событие произошло в значительной мере случайно. Подробности...
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Знатока наполеоновских войн заподозрили в расчленении любовницы

Олег Соколов любил перевоплощаться в полководца Михаила Кутузова Фото: synergymentor.ru
Известный российский историк, доцент Санкт-Петербургского госуниверситета Олег Соколов сознался в жестком убийстве 24-летней девушки, тело которой, по собственным словам, распилил и пытался утопить в реке. Ранее Соколов неоднократно становился фигурантом скандалов и грозил убийством бывшей любовнице. Для руководства университета произошедшее стало шоком, а вот коллеги утверждают, что все к тому и шло. Подробности...
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Германия так и не избавилась от своей стены

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Три десятилетия назад ГДР и ФРГ начали объединяться. Но так и не объединились до сих пор. Запад живет сам по себе, Восток – сам по себе, и с мест своих им не сойти. Да, при этом они еще и не любят друг друга. Подробности...

Макрон не ответил на главный вопрос про Россию

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Президент Франции рассказал о путях дальнейшего развития России. Первый он назвал бессмысленным, второй – унизительным, а третий – органичным. Но проблема в том, что Россия давно считает себя частью Европы, а сама Европа так не считает. Подробности...
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Украина заблудилась на майдане

Глеб Простаков, журналист
Поиск мнимого перерождения страны оказался губительным для украинцев. Майдан, в точности как в песне, превратился в место, где каждый слышит только себя, замкнутым кругом в котором смешались боль, обида, обозленность и непонимание. Подробности...
Обсуждение: 103 комментария
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          Как падение Берлинской стены изменило мир?
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              Олег Соколов любил перевоплощаться в полководца Михаила Кутузова    9 ноября 2019, 18:00
              Фото: synergymentor.ru
              Текст: Андрей Резчиков

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              Известный российский историк, доцент Санкт-Петербургского госуниверситета Олег Соколов сознался в жестком убийстве 24-летней девушки, тело которой, по собственным словам, распилил и пытался утопить в реке. Ранее Соколов неоднократно становился фигурантом скандалов и грозил убийством бывшей любовнице. Для руководства университета произошедшее стало шоком, а вот коллеги утверждают, что все к тому и шло.

              В субботу был задержан доцент Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ), кандидат исторических наук Олег Соколов, который считается одним из самых известных в России реконструкторов сражений времен наполеоновских войн. Об этом сообщил Следственный комитет. На допросе историк сознался в жестоком убийстве молодой возлюбленной, бывшей студентки СПбГУ Анастасии Ещенко.

              Версии того, что произошло, разнятся. Как сообщает Telegram-канал «112», накануне между 63-летним доцентом и 24-летней девушкой произошла ссора. Мужчина якобы рассказал следователям, что убил в состоянии аффекта.

              По информации «47news», убийство произошло еще 7 ноября и тело пролежало в квартире историка два дня. Соколов якобы рассказал, что убил Ещенко из мелкокалиберного обреза. Предварительный мотив – ревность Анастасии к дочерям Соколова от первых браков. В пятницу Соколов принимал у себя друзей. Тело было спрятано, гости ничего не заметили. Следователям подозреваемый рассказал, что операция по сокрытию трупа началась в ночь на субботу. Доцент купил пилу и расчленил тело. От творимого его «мутило». В качестве «противоядия» выпивал, поэтому находился в состоянии алкогольного опьянения.

              В пять утра субботы Соколова обнаружили полицейские в рейке Мойка в центре Петербурга. Мужчина пытался утопить в воде пластиковый пакет с отрубленными руками. Сначала он бросил пакет (по другой версии – это был рюкзак) в воду, но тот не погружался на дно. Тогда мужчина прыгнул в реку. Полицейские извлекли Соколова из воды с диагнозом переохлаждение и срочно доставили в Мариинскую больницу. В рюкзаке историка также оказался травматический пистолет.

              Журналист Илья Переседов уверен: Соколов намеренно бросал части тела именно в Мойку. «Дело в том, что река Мойка впадает в Большую Неву и у нее достаточно сильное течение. Так что профессор не съехал с катушек, он просто пытался избавиться от трупа», – пишет Переседов.

              Он рассказал, что в начале нулевых жил в Питере и узнал от одного писателя, который сдавал комнаты маргиналам, что Мойка помогала нанимателям жилья избавляться от трупов. «Один из них был опустившийся бандюган. Этот бандюган в пьяном угаре любил вспоминать, скольких жмуриков они с сотоварищами пустили под лед Мойки в лихие 90-е, отправив в плаванье в Финский залив», – вспомнил Переседов.

              Анастасия Ещенко (фото с личной страницы в Facebook)
              Анастасия Ещенко (фото с личной страницы в Facebook)

              Следователи провели обыск в квартире Соколова в доме № 82 на набережной Мойки. Там были обнаружены «женское тело, голова и окровавленная пила». По факту убийства было возбуждено уголовное дело. Причем сначала возникли предположения, что это родственница Соколова.

              Анастасия Ещенко родом из станицы Старовеличковская Краснодарского края. С отличием окончила СПбГУ и с 2016 года подрабатывала репетиторством. Последние три года Ещенко часто ездила в Москву в одном купе с Соколовым. Они вместе написали работы «Российский посланник при дворе Жозефа Бонапарта в 1809-1812 гг.» и «Ранний период Наполеоновских войн глазами художника и воина Луи-Франсуа Лежена».

              В университете выразили соболезнования ее родственникам. «Шокированы этим известием. Мы выражаем глубокие соболезнования родным и близким погибшей», – сообщили «Фонтанке» в пресс-службе СПбГУ.

              Непосредственный начальник Соколова, декан исторического факультета СПбГУ Абдулла Даудов тоже шокирован сообщениями об убийстве. «Соколов – прекрасный преподаватель, хороший ученый, историк.

              Студенты любили его. Он кавалер ордена Почетного легиона – высшей награды Франции. Соколов – человек заслуженный. Поэтому мы все в шоке»,

              – рассказал Даудов газете ВЗГЛЯД.

              Он отдельно выразил соболезнования родственникам Ещенко. Декан добавил, что Соколов – профессионал высокого уровня. «Как такое могло случиться? Буквально на днях мы общались. Соколов был жизнерадостным и с доброй улыбкой. Это полная неожиданность. Следствие должно разобраться. Может, это не Соколов? Может, он тоже пострадавший? Давайте дождемся итогов расследования», – призвал Даудов.

              В свою очередь бизнесмен Виктор Батурин рассказал изданию «Подъем», что Соколов несколько лет назад работал у него консультантом. «Он человек был увлекающийся, но таких наклонностей я никогда не замечал... Нормальный был, как все. Правда, он считал, что жизнь с ним не очень справедливо обошлась. Он серьезный ученый... а его задвинули. И сейчас на всем, что начинал он, сидят другие люди, непричастные вообще к этим делам. Его это расстраивало, он хотел быть какой-то фигурой», – считает Батурин, добавив, что у Соколова было несколько жен, а «дочка учится в колледже Наполеона во Франции».

              Олег Соколов является специалистом по военной истории, считается одним из основоположников военно-исторической реконструкции в России. Историк консультировал многих режиссеров, снимающих фильмы об эпохе Наполеона. Французским орденом Почетного легиона награжден за научную и общественную деятельность

              Однако безупречной биографией похвастаться не мог. В марте прошлого года он оказался в центре скандала. Послушать лекцию доцента в СПбГУ пришла группа молодых людей, среди которых оказался сторонник его научного оппонента Евгения Понасенкова (долгое время судился с Соколовым и обвинял его в краже «исторической концепции»). Молодой человек начал задавать непростые вопросы, после чего его силой выставили из аудитории мускулистые парни (их назвали нанятыми Соколовым «титушками»), один из которых ударил мужчину в спину и затылок, а второй вытащил из аудитории за горло друга студента. Соколов при этом говорил: «Давай отсюда, вали!», а другие слушатели кричали: «Дай ему в глаз». После этого случая в университете пришлось собирать комиссию по этике.

              Также в субботу СМИ припомнили, что 11 лет назад Соколов пытался задушить любовницу. В заявлении девушки, которое публиковал «МК в Питере», говорится, что, когда историк узнал, что она собирается уйти от него, то начал ее оскорблять. Девушка убежала к друзьям, но позже вернулась в съемную квартиру Соколова в Москве за вещами. «Из комнаты он вернулся с утюгом и на моих глазах включил его в розетку. Когда утюг нагрелся, он поднес его к моему лицу, так что я ощущала исходящий от него жар, и стал угрожать, что изуродует меня на всю жизнь. После чего стал методично избивать меня по лицу, голове, наносил удары в грудь и живот. На все мои мольбы остановиться и одуматься он только еще сильнее бил меня и угрожал, что убьет, а труп закопает на ближайшей стройке, где меня вряд ли найдут», – говорится в заявлении студентки, имя которой не разглашается.

              По ее словам, избиение продолжалось в течение часа, в один момент Соколов схватил девушку за волосы и уши, подняв ее вместе со стулом. При попытке бегства историк накинул девушке на горло кожаный шнур и стал душить, а отпустил только когда она начала задыхаться и терять сознание. В травмпункте Первого медицинского университета им. Павлова у пострадавшей зафиксировали многочисленные следы побоев, кровоизлияния в связки, сотрясение головного мозга.

              После этого заявления Соколову пришлось дать объяснения в правоохранительных органах, но дело было закрыто. В защиту историка выступили университет и РАН.

              В разговоре с телеканалом рассказал «360» историк Понасенков рассказал, что многие давно знали о «ненормальности» Соколова. «Я год говорил, что все будет очень плохо, что он ненормален. Я год назад записал обращение к Даудовой – это директор института истории в СПбГУ, где он служит – чтобы его уволили. Год назад просил! Я сказал, что он опасен. Меня никто не слушал», – утверждает Понасенков.


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