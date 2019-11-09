Отрубленные руки нашли в рюкзаке спасенного из реки мужчины в Петербурге

Следователи возбудили уголовное дело после того, как в субботу из реки в центре Петербурга был извлечен мужчина, в чьем рюкзаке оказались две отрубленные женские руки. Местные СМИ сообщают, что речь якобы идет о доценте Санкт-Петербургского государственного университета Олеге Соколове.

В сообщении на сайте Главного Следственного управления Следственного комитета (ГСУ СК) по Санкт-Петербургу указывается, что утром в субботу «напротив одного из домов по набережной реки Мойка из воды был извлечен мужчина 1956 года рождения, в рюкзаке которого обнаружены две отчлененные женские руки, а также травматический пистолет».

В данный момент проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств происшедшего.

Интернет-газета «Фонтанка» сообщает, что мужчиной, извлеченным из воды в 5.00 утра, якобы является доцент Санкт-Петербургского государственного университета Олег Соколов.

Указывается, что при обыске в его квартире на набережной Мойки обнаружены «женское тело, голова и окровавленная пила».

Личность погибшей устанавливается, «есть версия, что это родственница Соколова», передает портал 47news.

По предварительным данным, спасенный мужчина был в состоянии алкогольного опьянения; он получил переохлаждение от долгого пребывания в воде, в данный момент находится в больнице.

Кандидат исторических наук Олег Соколов является специалистом по военной истории, членом научного совета Российского военно-исторического общества. Он считается одним из основоположников военно-исторической реконструкции в России.

За научную и общественную деятельность был награжден французским орденом Почетного легиона. Также историк консультирует режиссеров, снимающих фильмы об эпохе Наполеона.

Напомним, в 2018 году прокурору Хабаровского края поручили проверить соблюдение законодательства по захоронению невостребованных тел умерших после того, как в реке Амур был найден мешок с 26 парами отрубленных кистей рук.

СК пояснял, что найденные конечности не имеют криминального происхождения; они были неправильно утилизированы одним из медучреждений Хабаровска.