Мужчина отрубил головы жене и теще в Волгограде

Житель Волгограда отрубил головы жене и теще, сообщила представитель регионального СК Наталия Рудник.

По информации СК, утром в четверг в доме по улице Розы Люксембург в Волгограде обнаружены обезглавленные тела 41-летней женщины и ее 63-летней матери, по подозрению в убийстве был задержан мужчина, находившийся в квартире в нетрезвом состоянии.

По словам Рудник, у мужчины ночью произошел конфликт с женой, в который позже вмешалась теща.

«Разъяренный мужчина схватил нож и нанес им несколько ударов по телу родственниц, а затем отчленил их головы», – передает РИА «Новости» слова Рудник.

Она добавила, что после совершения убийства мужчина позвонил своей знакомой и обо всем рассказал. Когда знакомая на месте убедилась в правдивости слов подозреваемого, то сразу вызвала полицию.

При этом до приезда полицейских мужчина пытался покончить с собой. Возбуждено уголовное дело по статье «убийство двух лиц».

Напомним, в ноябре 2016 года суд в Кемеровской области приговорил к девяти годам строгого режима 32-летнего жителя Новокузнецка, признав его виновным в том, что он из ревности избил свою жену и отрубил ей голову.