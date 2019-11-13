Появились новые подробности убийства девушки историком Соколовым

Историк Олег Соколов застрелил 24-летнюю Анастасию Ещенко, когда она спала, а не во время ссоры, сообщили СМИ.

По данным следствия, Анастасия Ещенко после конфликта с Соколовым легла спать, после чего он взял обрез, зарядил его дробью и выстрелил ей в висок четыре раза. Пули в голове девушки обнаружили с помощью рентгена, сообщает «Фонтанка.ру».

Напомним, по версии следствия, Соколов застрелил 24-летнюю Анастасию Ещенко, после чего расчленил труп и попытался избавиться от него, выбросив останки в реку.

Ученый признался в убийстве и заявил, что согласен с мерой пресечения, а мотивом преступления назвал ссору, когда девушка, по его словам, превратилась в «чудовище из сказки». Он был арестован на два месяца.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала об этом деле.