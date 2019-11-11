«Дело Соколова» показало тревожную особенность российского общества

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11 ноября, понедельник  |  Последнее обновление — 19:05  |  vz.ru
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Эйфория от мира США с Китаем продлится недолгоФото: Carlos Barria/Reuters
США и Китай делают первые шаги к завершению торговой войны, которая прошлась по всем глобальным игрокам. Полноценный мир с Пекином возможен аккурат к американским президентским выборам. В выигрыше окажутся многие страны, в том числе и российская экономика с рублем. Однако эйфория может оказаться недолгой. У Вашингтона уже есть новая «жертва» – на то время, когда он разделается с Китаем. Подробности...
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Европа начала подбирать место России на мировой арене

Европа хочет развернуть Россию в свою сторонуФото: общественное достояние
О геополитической стратегии России, ее месте и будущем спорят во всем мире. Но практически никто из лидеров великих держав не делится своим мнением с публикой. Тем не менее французский президент Макрон уже не в первый раз вслух размышляет о том, какой выбор стоит перед Россией. А сейчас он назвал три сценария будущего для нашей страны. Но они чересчур категоричны. Подробности...
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Чем обернется очищение смартфонов от иностранных программ

Экраны мобильных телефонов в ближайшем будущем, возможно, будут выглядеть гораздо более русифицированнымиФото: Сергей Коньков/ТАСС
Одним из главных событий уходящей недели стало принятие Госдумой законопроекта, касающегося едва ли не каждого россиянина. Речь идет о перспективе запрета продажи в стране смартфонов и даже компьютеров без российского программного обеспечения. Чем обернется реализация этой идеи и для отечественного ИТ-рынка, и для всех пользователей смартфонов? Подробности...
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Сбежавшие в Лондон русские олигархи объявлены врагами Британии

«Бывший оружейный магнат Александр Темерко» – один из тех, кто, по мнению британских политиков, является русским агентом влияния в ЛондонеФото: alexandertemerko.co.uk
В Великобритании вот уже несколько дней полыхает очередной скандал, связанный с «русским вмешательством в выборы». На этот раз возникли подозрения в том, что некие российские богатеи накачивают деньгами одну из ведущих политических сил страны – и это прямо связано с Brexit. Что происходит и какое отношение все эти люди имеют к России? Подробности...
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Знатока наполеоновских войн заподозрили в расчленении любовницы

Олег Соколов любил перевоплощаться в полководца Михаила Кутузова Фото: synergymentor.ru
Известный российский историк, доцент Санкт-Петербургского госуниверситета Олег Соколов сознался в жестоком убийстве 24-летней девушки, тело которой, по собственным словам, распилил и пытался утопить в реке. Ранее Соколов неоднократно становился фигурантом скандалов и грозил убийством бывшей любовнице. Для руководства университета произошедшее стало шоком, а вот коллеги утверждают, что все к тому и шло. Подробности...
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Общество должно быть толерантно к публичному кормлению грудью

Николай Гурьянов, журналист
Грудное вскармливание – это максимально красиво. Насколько красивыми вообще могут быть явления. И кажется невероятным, что у кого-то этот процесс может вызывать неприятие и даже желание запретить его. Подробности...

Арабская весна может грянуть и в ноябре

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Как справляться с произволом западных интернет-гигантов

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              «Дело Соколова» показало тревожную особенность российского общества

              Соколов раскаивается - но есть признаки того, что его преступление не было случайностью   11 ноября 2019, 18:30
              Фото: Александр Гальперин/РИА Новости
              Текст: Антон Крылов

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              Следователи, психиатры и обыватели ищут причины чудовищного преступления, совершенного петербургским историком Олегом Соколовым. Адвокаты утверждают, что Соколов убил свою любовницу «в состоянии аффекта», но есть свидетельства, что он применял насилие и по отношению к другим своим женщинам. И это уже является показателем того, как в России относятся к насилию как таковому.

              Убийство любовницы любовником и наоборот - не самое редкое событие. На прошлой неделе в Омске 28-летняя саксофонистка из государственного музыкального театра зарезала своего 54-летнего любовника-сантехника. По данным следствия, женщина хотела официального оформления отношений, но ее возлюбленный не желал разрывать существующий брак, очередная ссора привела к трагедии.

              Однако не это преступление не стало поводом для всенародного обсуждения. В отличие от убийства в Санкт-Петербурге, где, наоборот, мужчина застрелил женщину во время ссоры из-за того, что она собиралась пойти на день рождения знакомого.

              Возможно, дело в том, что убийца, 63-летний доцент Олег Соколов - известный специалист по наполеоновской Франции. Возможно, дело в деталях в стиле фильмов ужасов - ученый через 2 дня после убийства расчленил тело 24-летней аспирантки и пьяным свалился в реку Мойку при попытке избавиться от рук.

              Еще одним поводом для обсуждения почему-то стало участие Соколова в реконструкторском движении. Наверное, если бы он был филателистом или нумизматом, то его хобби вряд ли так активно обсуждалось, но почему-то ролевики привлекают нездоровое внимание публики.

              Наконец, возмущение вызвали попытки адвокатов историка объявить его попытку избавиться от трупа «явкой с повинной», а само убийство - «совершенным в состоянии аффекта». Тот, кто убивает в аффекте, потом не принимает гостей в соседней комнате с трупом и не разделывает тело ножовкой.

              Еще более бредовым на фоне совершенно осознанной попытки уничтожить следы преступления выглядел слух о намерении Соколова совершить суицид в Петропавловской крепости, надев костюм Наполеона. Опять-таки - ты либо стреляешься в костюме Наполеона, либо в ванной пилишь тело жертвы, сочетание выглядит неправдобно со всех точек зрения.

              «Совсем с дуба рухнули. Этот Соколов убийца. С задокументированной историей жестокого отношения к женщинам. Ему слишком многое сходило с рук. Уверовал в свою безнаказанность и исключительность», - с комментарием телеведущего Владимира Соловьева относительно попыток оправдать Соколова трудно не согласиться.

              Разумеется, на фоне очередного хоть и не семейного, но вполне бытового убийства, вновь активизировалось обсуждение закона о профилактике семейно-бытового насилия. Поскольку в интернете ходит множество версий документа, включая абсолютно фантастические, уточним, что мы оперируем текстом проекта Федерального закона N 1183390-6 «О профилактике семейно-бытового насилия» (редакция внесенная в ГД ФС РФ, текст по состоянию на 28.09.2016)

              Даже если бы закон был принят, вряд ли это помогло бы спасти убитую Анастасию Ещенко. В документе говорится о судебных предписаниях для «бытовых тиранов», но нет никакой информации о том, что аспирантка пыталась прервать отношения с Соколовым, а он силой ее удерживал.

              «Задокументированная история жестокого отношения к женщинам», о которой говорит Соловьев - это опубликованное в «Московском комсомольце» заявление в полицию от другой студентки, с которой у историка был роман в 2008 году.

              «Помогая снимать шубу, Соколов О. В. схватил меня сзади за руки и стал связывать веревкой, которую, как я поняла, он приготовил заранее. Я стала сопротивляться и просить объяснить, что происходит. Соколов О. В. Ударил меня по лицу и в живот, после чего привязал к стулу мои руки и ноги. Я оказалась абсолютно беспомощной, неспособной оказать сопротивление. Соколов О. В. вышел в соседнюю комнату, пока я оставалась привязанной к стулу в прихожей. Из комнаты он вернулся с утюгом и на моих глазах включил его в розетку. Когда утюг нагрелся, он поднес его к моему лицу, так что я ощущала его исходящий от него жар, и стал угрожать, что изуродует меня на всю жизнь. После чего стал методично избивать меня по лицу, голове, наносил удары в грудь и живот. На все мои мольбы остановиться и одуматься, он только еще сильнее бил меня и угрожал, что убьет, а труп закопает на ближайшей стройке, где меня вряд ли найдут. В течение часа или более того, Соколов О. В. избивал меня, наносил удары как было описано выше, поднимал за волосы и за уши вместе со стулом.», - писала 11 лет назад девушка. 

              Никакого наказания Соколов в 2008 году не понес. Якобы среди его покровителей был брат жены тогдашнего мэра Москвы Юрия Лужкова Виктор Батурин, который « всё уладил».

              То есть дело не в законе. Если бы полиция (тогда еще милиция) и суд 11 лет назад действовали по закону, то Соколов понес бы наказание, и, возможно, пересмотрел бы свое отношение к женщинам.

              Впрочем, возможно, что и не пересмотрел бы. История знает множество случаев, как женщины в разных странах влюблялись в отбывающих наказание за убийства и изнасилования людей, и после выхода преступников из тюрьмы оказывались изнасилованными и убитыми. В подтверждение этого говорит готовность бывшей жены Соколова, которой он изменял в 2008 году и от которой 5 лет назад ушел к убитой Ещенко, предоставить ему жилье в своей квартире для отбывания домашнего ареста. 

              Впрочем, то, что закон о профилактике семейно-бытового насилия в данном конкретном случае вряд ли помог бы спасти человеческую жизнь, всё равно не является доводом против его принятия. Обсуждение этого убийства, как и многих предыдущих, снова продемонстрировало, что у нас нет того, благодаря чему в Европе количество убийств значительно меньше чем в России, США, Латинской Америке и Африке. А именно - абсолютного неприятия насилия как метода разрешения семейных и любых других проблем. Опять появляются комментарии, что Ещенко, мол, «сама виновата», что она «увела» Соколова из семьи, поэтому «знала на что идёт» что она его «доводила», и так далее, и тому подобное.

              Сам факт наличия в юридическом арсенале закона о профилактике семейно-бытового насилия продемонстрирует нетерпимость государства к силовым методам в семье и быту.

              А далее уже зависит от полиции - исчезнет ли из их вокабуляра привычное «когда убьют, тогда и звоните», и станут ли профилактические беседы с бытовыми насильниками действенным методом предотвращения преступлений.

              Но полиция - это часть общества. Только когда всё общество перестанет мириться с насилием и продуцировать насилие по отношению к членам семьи и посторонним людям, только тогда ситуация изменится. А до тех пор и сантехники, и музыканты, и профессора, и студенты, и врачи, и безработные - абсолютно все в группе риска.  


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