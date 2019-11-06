Саксофонистка из Омска убила кухонным ножом 54-летнего любовника-сантехника

Прокуратура Омска утвердила обвинительное заключение в отношении 28-летней саксофонистки Омского государственного музыкального театра, которая зарезала кухонным ножом женатого любовника-сантехника.

По данным следствия, инцидент произошел 15 августа в квартире сотрудницы музтеатра. Девушка находилась там вместе со своим возлюбленным, 54-летним коллегой по театру, сообщается на сайте СК.

После бурного выяснения отношений омичка схватила кухонный нож и не менее трех раз ударила мужчину. От полученных травм он скончался на месте происшествия.

Как установило следствие, пара познакомилась в театре. Женщина хотела официального оформления отношений, но ее возлюбленный не хотел разрывать существующий брак. На фоне этого пара часто ссорилась, сообщает «СуперОмск».

В ходе следствия девушка полностью признала свою вину. По ее словам, она не хотела убивать возлюбленного, а нож схватила, чтобы напугать его.

Омичка обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку).

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