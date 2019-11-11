Историк Соколов назвал свою жертву «чудовищем»

Доцент СПбГУ Олег Соколов заявил, что во время ссоры с Анастасией Ещенко они оба потеряли контроль над собой, и девушка напала на него с ножом.

«Эта девушка, она казалась мне прекрасным идеалом, превратилась в чудовище», – заявил Соколов в зале суда, передает «Интерфакс».

«Я не понимаю, как это произошло. Такого со мной никогда не было, она напала на меня с ножом», – сказал Соколов.

Он заявил, что они «очень сильно» любили друг друга и были вместе пять лет, планировали пожениться.

Историк заявил, что девушка начинала «беситься» при упоминании его детей, сообщает «Фонтанка».

«Я сказал, что субботу-воскресенье должен провести с детьми. Она пришла в бешенство. Дальше произошло это чудовищное несчастье», – заявил он.

Судья уточнила у адвоката, действительно ли девушка на него напала с ножом. Адвокат Александр Почуев в ответ заявил, что не хотел, чтобы историк это говорил, так как «это преждевременно».

В понедельник Соколову было предъявлено обвинение в убийстве 24-летней Анастасии Ещенко.

В конце прошлой недели историк оформил явку с повинной, сознавшись в преступлении. Он также раскаялся в преступлении.