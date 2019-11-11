Историк Соколов назвал свою жертву «чудовищем»

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11 ноября, понедельник | Последнее обновление — 17:38 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА:Захарова ответила на заявление Берлина о неспособности Европы защититься без США
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Трамп выбрал следующую жертву торговой войны
Европа начала подбирать место России на мировой арене
Чем обернется очищение смартфонов от иностранных программ
Сбежавшие в Лондон русские олигархи объявлены врагами Британии
Знатока наполеоновских войн заподозрили в расчленении любовницы
Как справляться с произволом западных интернет-гигантов
Александр Малькевич, президент Фонда защиты национальных ценностей
Китай смог добиться уважения от самых разных мировых брендов, раз за разом «нагибая» их; что же тогда должно случиться еще с нами и у нас, чтобы, наконец, открылись глаза и в России? Подробности...
Обсуждение: 22 комментария
Батюшки болеют теми же болезнями, что и прихожане
Святослав Шевченко, Председатель комиссии по вопросам семьи Благовещенской епархии
В России очень мало православных священников – всего 20 тысяч на всю страну. И на задушевные беседы с прихожанами часто просто не хватает времени. Но только ли в количестве проблема? Подробности...
Обсуждение: 25 комментариев
У нас будет очень много счастливых беременностей
Анна Федорова, вице-президент Фонда открытой новой демократии
Государство не должно быть дурачком, который стоит перед женщиной и выпрашивает у нее ребеночка: «а то мы вымрем», «а кто же экономику будет поднимать», «ты рожай, пожалуйста». Подробности...
Обсуждение: 154 комментария
Сборка первого серийного самолета Су-57
Появились кадры сборки первого серийного истребителя Су-57, проходящей в Комсомольске-на-Амуре на авиазаводе им. Гагарина. Замминистра обороны Алексей Криворучко пообещал, что самолет поступит в ВКС уже к концу года, а в следующем году армия получит еще один такой истребительПодробности...
На Красной площади прошел марш в честь годовщины парада 1941 года
На Красной площади в Москве прошел марш в честь 78-й годовщины знаменитого парада 7 ноября 1941 года, который историки считают одним из важнейших эпизодов Великой Отечественной войны. Тогда около 28 тысяч советских солдат прямо с парада отправились на передовуюПодробности...
В России празднуют День народного единства
В понедельник, 4 ноября, по всей России состоялось празднование Дня народного единства. Дата празднования выбрана неслучайно – именно в этот день в 1612 году народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентовПодробности...
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© 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
E-mail: information@vz.ru
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