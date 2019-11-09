Историк СПбГУ оформил явку с повинной по делу об убийстве с расчленением

Доцент Санкт-Петербургского госуниверситета Олег Соколов, подозреваемый в жестком убийстве 24-летней девушки, оформил явку с повинной, сообщил адвокат подозреваемого Александр Почуев.

«Мой подзащитный оформил явку с повинной», – сообщил ТАСС защитник.

Напомним, в субботу утром на одной из набережных Петербурга из реки извлекли мужчину 1956 года рождения. В его рюкзаке обнаружили две отрубленные женские руки. Мужчину с переохлаждением доставили в больницу.

При обыске в его квартире на набережной Мойки были обнаружены «женское тело, голова и окровавленная пила». По информации СМИ, жертвой оказалась 24-летняя выпускница Санкт-Петербургского государственного университета Анастасия Ещенко.

По подозрению в убийстве задержан доцент СПбГУ Олег Соколов, которого и обнаружили в реке. На допросе 63-летний историк признался в убийстве.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о произошедшем.