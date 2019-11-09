Названо имя обнаруженной в квартире историка Соколова расчлененной девушки

Обнаруженное в квартире у задержанного по подозрению в убийстве преподавателя Санкт-Петербургского государственного университета Олега Соколова принадлежит, по предварительной информации, выпускнице СПбГУ, сообщил источник в следственных органах. По данным СМИ, убитой является 24-летняя ученица доцента Анастасия Ещенко.

«Предварительно, тело принадлежит выпускнице СПбГУ», – сообщил источник ТАСС. По его сведениям, девушка окончила вуз три года назад.

«Фонтанка» пишет, что жертвой стала 24-летняя Анастасия Ещенко. По информации издания, отношения Соколова и Ещенко «явно выходили за рамки формата «учитель – ученица».

В настоящее время Соколов, подозреваемый в жестоком убийстве девушки, остается в Мариинской больнице, сообщили РИА «Новости» в справочной службы по состоянию пациентов.

Напомним, в субботу утром на одной из набережных Петербурга из реки извлекли мужчину 1956 года рождения. В его рюкзаке обнаружили две отрубленные женские руки. Мужчину с переохлаждением доставили в больницу.

При обыске в его квартире на набережной Мойки были обнаружены «женское тело, голова и окровавленная пила». Доцент СПбГУ Олег Соколов задержан по подозрению в убийстве. На допросе Соколов признался в убийстве.

Декан исторического факультета СПбГУ Абдулла Даудов рассказал газете ВЗГЛЯД о задержанном историке.