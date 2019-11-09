Найденный с отрубленными женскими руками историк СПбГУ задержан

Следователи задержали преподавателя Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Олега Соколова по подозрению в убийстве, сообщили в Главном следственном управлении СК России по Петербургу.

«Он официально задержан», – сообщили ТАСС в ведомстве.

В субботу рано утром из реки Мойка в центре Санкт-Петербурга был извлечен доцент СПбГУ Олег Соколов. Мужчину с переохлаждением доставили в больницу. В рюкзаке профессора оказались две отрубленные женские руки, а также травматический пистолет.

При обыске в его квартире на набережной Мойки были обнаружены «женское тело, голова и окровавленная пила». По факту убийства следователи возбудили уголовное дело.

На допросе Соколов признался в убийстве. Жертвой оказалась его молодая возлюбленная – 24-летняя Анастасия Ещенко. Ранее выдвигалось предположение, что убитой девушкой является родственница Соколова.

Декан исторического факультета СПбГУ Абдулла Даудов рассказал газете ВЗГЛЯД о задержанном историке.

Кандидат исторических наук Олег Соколов является специалистом по военной истории, членом научного совета Российского военно-исторического общества. Он считается одним из основоположников военно-исторической реконструкции в России.