Декан рассказал о найденном с отрубленными женскими руками историке СПбГУ

Сотрудники Санкт-Петербургского госуниверситета находятся в шоке из-за сообщений о том, что их коллега, профессор Олег Соколов стал подозреваемым по делу об убийстве женщины. Об этом газете ВЗГЛЯД заявил декан исторического факультета СПбГУ Абдулла Даудов. В рюкзаке Соколова были обнаружены отрубленные женские руки, а в его квартире – труп обезглавленный женщины.

Декан исторического факультета Санкт-Петербургского государственного Университета Абдулла Даудов выразил соболезнования родным и близким женщины, чье тело было обнаружено в субботу в квартире Олега Соколова – именитого профессора СПбГУ.

«Соколов – прекрасный преподаватель, хороший ученый, историк. Студенты любили его. Он кавалер ордена Почетного легиона – высшей награды Франции. Соколов – человек заслуженный. Поэтому мы все в шоке», – заявил Даудов.

Декан добавил, что Соколов – профессионал высокого уровня. «Как такое могло случиться? Буквально на днях мы общались. Соколов был жизнерадостным и с доброй улыбкой. Это полная неожиданность. Следствие должно разобраться. Может, это не Соколов? Может, он тоже пострадавший? Давайте дождемся итогов расследования», – призвал Даудов.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в субботу рано утром из реки Мойка в центре Санкт-Петербурга был извлечен доцент СПбГУ Олег Соколов. Мужчину с переохлаждением доставили в больницу. В рюкзаке профессора, который мог находиться в нетрезвом состоянии, оказались две отрубленные женские руки, а также травматический пистолет.

При обыске в его квартире на набережной Мойки были обнаружены «женское тело, голова и окровавленная пила». Личность погибшей устанавливается. По одной из версий, это родственница Соколова. По факту убийства следователи возбудили уголовное дело.

На допросе Соколов признался в убийстве. Жертвой оказалась его молодая возлюбленная.

Кандидат исторических наук Олег Соколов является специалистом по военной истории, членом научного совета Российского военно-исторического общества. Он считается одним из основоположников военно-исторической реконструкции в России. Историк консультировал многих режиссеров, снимающих фильмы об эпохе Наполеона.