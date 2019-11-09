Преподаватель СПбГУ признался в убийстве девушки

Преподаватель Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Олег Соколов признался в убийстве девушки. Утром в субботу его вытащили из реки Мойки с рюкзаком, в котором были отрубленные женские руки.

Соколов заявил, что встречался с убитой. Между 63-летним профессором и его возлюбленной произошла ссора, которая стоила девушке жизни, передает РЕН ТВ.

Личность жертвы пока не установлена. Правоохранители также проверяют, могла ли убитая быть студенткой доцента.

В СПбГУ заявили, что «шокированы этим известием», а также выразили «глубокие соболезнования родным и близким погибшей», передает РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что в Петербурге следователи возбудили уголовное дело после того, как у спасенного утром из реки пьяного мужчины в рюкзаке обнаружили отрубленные женские руки и травматический пистолет.

Местные СМИ сообщали, что речь идет о доценте Санкт-Петербургского государственного университета Олеге Соколове, а убитая может быть его родственницей. В квартире ученого нашли женское тело, голову и окровавленную пилу.

Кандидат исторических наук Олег Соколов является специалистом по военной истории, членом научного совета Российского военно-исторического общества, считается одним из основоположников военно-исторической реконструкции в России.

За научную и общественную деятельность он был награжден французским орденом Почетного легиона. Также историк консультировал режиссеров, снимающих фильмы об эпохе Наполеона.