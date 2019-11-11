Расчленившему девушку доценту СПбГУ предъявлено обвинение

Доценту Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ), 64-летнему историку Олегу Соколову предъявлено обвинение в убийстве аспирантки СПбГУ 24-летней Анастасии Ещенко.

«Соколов обвиняется в совершении особо тяжкого преступления, которое не может быть не связно с лишением свободы», – заявил следователь на заседании в Октябрьском районном суде Петербурга, передает РИА «Новости».

Напомним, специалист по военной истории Франции, кандидат исторических наук, доцент СПбГУ Олег Соколов подозревается в убийстве 24-летней Анастасии Ещенко. Ранее он оформил явку с повинной, сознался в убийстве женщины, с которой состоял в отношениях, и заявил о раскаянии.

Как сообщала пресса со ссылкой на источники, тело девушки два дня лежало в квартире Соколова, где мужчина принимал гостей. Затем историк решил распилить труп и утопить части тела в реке. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, Соколов упал в реку, с переохлаждением его доставили в больницу. В рюкзаке мужчины обнаружили руки жертвы. По предварительным данным, он убил Анастасию Ещенко из обреза.