Жертва историка Соколова погибла от огнестрельного ранения

Выпускница СПбГУ Анастасия Ещенко, которую убил историк и военный реконструктор Олег Соколов, была застрелена 7 ноября, сообщил источник в следственных органах.

«Предварительно, убийство произошло еще 7 ноября – подозреваемый застрелил девушку из обреза и оставил тело в комнате», – передает слова источника ТАСС.

По его словам, убийство произошло, как предполагается, во время ссоры.

Историк Соколов ранее оформил явку с повинной и сознался в жестоком убийстве 24-летней девушки. Он распилил ее тело и пытался утопить в реке. Его задержали на набережной Мойки с рюкзаком, в котором были человеческие останки.

Жертвой доцента стала выпускница СПбГУ Анастасия Ещенко.

Сам Соколов сейчас находится в больнице.