Подозреваемый в жестоком убийстве историк СПбГУ попал в больницу в тяжелом состоянии

Историк, доцент Санкт-Петербургского госуниверситета Олег Соколов, которого подозревают в жестоком убийстве 24-летней выпускницы СПбГУ, находится в больнице в тяжелом состоянии, сообщили в Мариинской больнице.

«Соколов сейчас у нас в больнице, состояние тяжелое», – передает слова представителя больницы РИА «Новости».

Историк Соколов оформил явку с повинной и сознался в жестком убийстве 24-летней девушки. По его словам, он распилил тело девушки и пытался утопить его в реке.

Жертвой мужчины стала выпускница СПбГУ Анастасия Ещенко, у которых, как утверждают СМИ, были отношения.