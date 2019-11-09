Стали известны жуткие подробности истории с расчленением девушки в Петербурге

Анастасия Ещенко, убитая и впоследствии расчлененная выпускница Санкт-Петербургского государственного университета, находилась в квартире доцента Олега Соколова в пятницу, во время его встречи с друзьями, пишут СМИ.

По информации 47news, 24-летняя Анастасия Ещенко была убита из мелкокалиберного обреза еще в четверг, 7 ноября. Это произошло в петербургской квартире историка, где, как сообщает издание, они проживали вместе.

Мотивом преступления, добавляет издание, могла стать неприязнь Анастасии к двум дочерям доцента.

Сообщается также, что Соколов в пятницу – уже после того, как девушка была убита, – принимал в своей квартире гостей. Тело было спрятано, гости ничего не заметили, добавляет издание.

На допросе Соколов рассказал, что решил избавиться от тела в субботу, для этого он приобрел пилу, говорится в статье. По данным издания, в процессе подозреваемому в убийстве не раз становилось дурно, он выпивал.

Ночью 9 ноября в Мойку сначала была выброшена сумка с ногами девушки. Подозреваемый, как утверждается, собирался следом избавиться от рук жертвы, однако, находясь в состоянии алкогольного опьянения, упал в реку вместе с рюкзаком. Там его и обнаружил проезжавший мимо таксист, который вызвал спасателей.

Напомним, в субботу утром на одной из набережных Петербурга из реки извлекли мужчину 1956 года рождения. В его рюкзаке обнаружили две отрубленные женские руки. Мужчину с переохлаждением доставили в больницу.

При обыске в его квартире на набережной Мойки были обнаружены «женское тело, голова и окровавленная пила». По информации СМИ, жертвой оказалась 24-летняя выпускница Санкт-Петербургского государственного университета Анастасия Ещенко.

По подозрению в убийстве задержан доцент СПбГУ Олег Соколов, которого и обнаружили в реке. На допросе 63-летний историк признался в убийстве.

Декан исторического факультета СПбГУ Абдулла Даудов рассказал газете ВЗГЛЯД о задержанном историке.