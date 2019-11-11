Подозреваемый в убийстве доцент СПбГУ заявил о раскаянии

Преподаватель Санкт-Петербургского государственного университета, 64-летний историк Олег Соколов, подозреваемый в убийстве своей 24-летней выпускницы Анастасии Ещенко, заявил, что раскаивается в содеянном.

«Он полностью раскаивается. ... Но защита не со всем согласна. Это не рядовое преступление, есть вопросы», – сказал адвокат Александр Почуев, передает ТАСС.

По его словам, сам Соколов намерен просить суд отправить его в СИЗО. «Сам он настаивает на заключении под стражу», – сказал адвокат.

Почуев также добавил, что, несмотря на это, защита все равно будет добиваться домашнего ареста.

Суд изберет меру пресечения Соколову в понедельник.

Подозреваемый в убийстве 24-летней Анастасии Ещенко – 64-летний историк, специалист по военной истории Франции, кандидат исторических наук, доцент СПбГУ Олег Соколов. Он уже оформил явку с повинной и сознался в убийстве женщины, с которой, как сообщают СМИ, он состоял в отношениях.

Как сообщала пресса со ссылкой на источники, тело девушки два дня лежало в квартире Соколова, где мужчина принимал гостей. Затем историк решил распилить труп и утопить части тела в реке. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, Соколов упал в реку, с переохлаждением его доставили в больницу. В рюкзаке мужчины обнаружили руки жертвы. По предварительным данным, он убил Анастасию Ещенко из обреза.