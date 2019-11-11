Психиатр оценил поведение доцента СПбГУ Соколова после убийства девушки

У доцента СПбГУ Олега Соколова, убившего свою возлюбленную, выпускницу вуза, было истерическое расстройство личности, которое превратило последствия убийства в спектакль, рассказал газете ВЗГЛЯД врач-психиатр Игорь Лазарев.

Согласно сообщениям СМИ, Олег Соколов, известный специалист по наполеоновской Франции, 7 ноября застрелил свою возлюбленную, 24-летнюю Анастасию Ещенко, в ходе домашней ссоры. Спустя два дня он решил избавиться от тела – расчленил его и часть останков оставил дома, а еще часть выбросил в Мойку. Увидев, что пакеты с останками Ещенко не тонут, пьяный Соколов бросился в реку. Оттуда его достали полицейские – они же и обнаружили части тела Ещенко. В понедельник стало известно, что адвокаты историка в суде планируют сделать ставку на то, что их клиент находился в состоянии аффекта.

«В психиатрии есть понятие «истерическое расстройство личности», то есть человек всю жизнь склонен к демонстративным выходкам и вычурным поступкам. Такой тип личности признается абсолютно вменяемым, но в стрессовых ситуациях, под алкогольным опьянением, все это в 10 раз усугубляется», – говорит Лазарев.

Также в СМИ была информация о том, что Соколов после убийства планировал совершить суицид в Петропавловской крепости, одевшись при этом в костюм Наполеона. По словам эксперта, «истерическое расстройство личности» – это не болезнь, ей нельзя оправдать самоубийство. Врач предполагает, что смерть возлюбленной историка – случайность, но последствия – это специально продуманный спектакль, который не удалось разыграть ввиду сложившихся обстоятельств.

«Таким людям требуется до последнего быть в центре внимания, поэтому доцент Соколов попросту не придумал способа лучше закончить свою жизнь, чем переодеться в костюм Наполеона и застрелиться в общественном месте. К счастью, он так и не осуществил свои планы, и «спектакль» вовремя закончился», – добавил Лазарев.

Также психиатр считает, что историк не был в состоянии аффекта. По его словам, такой тип личности на стрессовые ситуации реагирует истериками, что объясняет действия Соколова. Тем не менее психологическое состояние доцента не является оправданием и не должно освободить его от наказания.

Ранее в интернете опубликовали видео, на котором запечатлено, как историк сбрасывает в Мойку мешки, в которых, предположительно, находились части тела убитой им девушки.