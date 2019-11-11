Опубликовано видео с избавляющимся от частей тела убитой девушки Соколовым

В интернете опубликована видеозапись, на которой, как сообщают СМИ, профессор СПбГУ Олег Соколов сбрасывает в реку Мойку части тела убитой им девушки.

Как пишет 78.ru, запись сделана в ночь на 9 ноября. На видео Соколов выбрасывает в реку мешки, в которых, предположительно, находятся останки девушки.

Судя по записи, Соколову пришлось выждать, пока уйдет случайный прохожий. После этого, профессор избавился от груза. Затем он вернулся к реке с новыми пакетами, которые также отправил в воду.

Кроме того, РЕН ТВ опубликовал видеозапись того, как уже самого Соколова вытаскивают из реки.

Напомним, Соколова обнаружили полицейские в речке Мойке в центре Петербурга. Мужчина пытался утопить в воде пластиковый пакет с отрубленными руками. Позднее Соколов сознался в жестоком убийстве 24-летней выпускницы СПбГУ Анастасии Ещенко.