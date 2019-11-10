Историк Соколов на допросе в СК признался в убийстве девушки

Следователи в воскресенье допросили преподавателя Санкт-Петербургского государственного университета Олега Соколова, подозреваемого в убийстве выпускницы вуза. Адвокат Александр Почуев сообщил, что его подзащитный «придерживается признательной позиции».

«Допрос в следственном управлении прошел. Он (Соколов – прим. ВЗГЛЯД) остался в признательной позиции», – приводит его слова ТАСС.

Почуев сообщил, что обвинение его подзащитному пока не предъявлено. Адвокат предположил, что это будет сделано в понедельник, 11 ноября.

Октябрьский районный суд Петербурга уже назначил заседание, на котором будет рассмотрено ходатайство следствия об аресте подозреваемого, оно состоится 11 ноября.

Напомним, доцент СПбГУ Соколов оформил явку с повинной и сознался в убийстве 24-летней Анастасию Ещенко, с которой, как сообщают СМИ, он состоял в отношениях. Тело девушки два дня лежало в его квартире, где мужчина принимал гостей. Затем историк решил распилить труп и утопить части тела в реке. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, Соколов упал в реку, с переохлаждением его доставили в больницу. В рюкзаке мужчины обнаружили руки жертвы. По предварительным данным, он убил Анастасию Ещенко из обреза.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о деле знатока наполеоновских войн, которого заподозрили в расчленении любовницы.