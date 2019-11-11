Историк Соколов арестован

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга арестовал историка Олега Соколова по обвинению в убийстве выпускницы СПбГУ Анастасии Ещенко на два месяца.

«Суд постановил Соколову Олегу Валерьевичу избрать меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца – до 8 января 2020 года», – передает ТАСС решение судьи Юлии Максименко.

В понедельник Соколову было предъявлено обвинение в убийстве 24-летней Анастасии Ещенко. Историк оформил явку с повинной, сознавшись в преступлении.

Он заявил, что раскаивается в преступлении. По словам доцента СПбГУ, во время ссоры они оба потеряли контроль над собой, девушка напала на него с ножом, а он ее убил.