Адвокаты обжалуют вменяемость историка Соколова

Защита обвиняемого в убийстве аспирантки историка Олега Соколова намерена обжаловать результаты экспертизы, заявил его адвокат.

Адвокат сообщил, что экспертиза признала Соколова вменяемым, передает ТАСС.

Ранее Соколов был доставлен в Москву в СИЗО «Бутырка», в декабре он прошел экспертизу в Центр психиатрии Сербского.

Напомним, по версии следствия, Соколов застрелил 24-летнюю Анастасию Ещенко, после чего расчленил труп и попытался избавиться от него, выбросив останки в реку.

Историк признался в убийстве и заявил, что согласен с арестом, а мотивом преступления назвал ссору. По другим данным, Соколов застрелил девушку, когда она спала.