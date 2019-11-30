Историк Соколов доставлен в Москву на психолого-психиатрическую экспертизу

Адвокат Александр Почуев сообщил, что историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве аспирантки, перевезен из петербургского СИЗО «Кресты» в Москву для проведения психолого-психиатрической экспертизы.

«Его перевели в Москву для проведения психолого-психиатрической экспертизы», – сказал Почуев, передает ТАСС.

Накануне сообщалось, что водолазы поисково-спасательной службы прекратили поиски останков убитой девушки.

Напомним, по версии следствия, Соколов застрелил 24-летнюю Анастасию Ещенко, после чего расчленил труп и попытался избавиться от него, выбросив останки в реку.

Историк признался в убийстве и заявил, что согласен с арестом, а мотивом преступления назвал ссору. По другим данным, Соколов застрелил девушку, когда она спала.