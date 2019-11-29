Поиски останков убитой историком Соколовым девушки прекращены

Водолазы поисково-спасательной службы Петербурга прекратили поиски останков аспирантки Анастасии Ещенко, которая была убита историком Олегом Соколовым в начале ноября.

В течение первой недели после задержания Соколова водолазы искали останки девушки почти ежедневно. Поиски велись в Мойке и Екатерингофке, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

«На второй неделе, с 18 по 24 ноября, следователи привлекали их один-два раза. На этой неделе заявок на помощь водолазов в поисках останков от СК не поступало», – уточнил он.

Напомним, по версии следствия, Соколов застрелил 24-летнюю Анастасию Ещенко, после чего расчленил труп и попытался избавиться от него, выбросив останки в реку.

Историк признался в убийстве и заявил, что согласен с арестом, а мотивом преступления назвал ссору. По другим данным, Соколов застрелил девушку, когда она спала.

Сейчас он находится в СИЗО «Кресты».