Историк Соколов отправлен в СИЗО «Кресты»

Историк Олег Соколов, арестованный по делу об убийстве 24-летней аспирантки Анастасии Ещенко, переведен из изолятора временного содержания в СИЗО, сообщил его адвокат Александр Почуев.

Почуев рассказал, что Соколов определен в СИЗО «Кресты 1». Он уточнил, что в ближайшее время историк будет на карантине, а затем его переведут в общую камеру, передает «Интерфакс».

Ранее сообщалось, что Соколова привезли на следственный эксперимент в шлеме и бронежилете.

Газета ВЗГЛЯД писала, каких заключенных в России перевозят под усиленной охраной.

Напомним, по версии следствия, Соколов застрелил 24-летнюю Анастасию Ещенко, после чего расчленил труп и попытался избавиться от него, выбросив останки в реку.

В воскресенье Соколов признался в убийстве и заявил, что согласен с арестом, а мотивом преступления назвал ссору, когда девушка, по его словам, превратилась в «чудовище из сказки». По другим данным, Соколов застрелил девушку, когда она спала.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, почему трагедия привлекла внимание российских либералов.