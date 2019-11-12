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12 ноября, вторник  |  Последнее обновление — 13:25  |  vz.ru
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Россия перестала зависеть от цен на нефть

Россия легко переживает падение нефтегазовых доходов Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Для экспорта нефти и газа 2019 год оказался не лучшим. Россия заработала на своих главных сырьевых ресурсах меньше, чем годом ранее. Доходы от экспорта нефти упали на 4%, от экспорта газа – в три раза сильнее. Несмотря на это, российская экономика не скатилась в рецессию, а российский бюджет сохранил профицит. Подробности...
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Три сценария жизни свергнутых правителей

Хуан Перон вернулся в президентский дворец в столице Аргентины спустя 18 лет, проведенных в эмиграцииФото: AP/ТАСС
Потеря власти в Боливии Эво Моралесом и сообщения о покупке семьей Башара Асада квартир в «Москва-Сити» стали поводом для потока шуток насчет «бегства в Ростов». И хотя в обоих случаях ни о каком переезде в Россию отрекшихся от власти иностранных лидеров речи не идет, сама тема заграничного изгнания бывших глав государств достаточно интересна. И вовсе не так однозначна, как кажется. Подробности...
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Либералы пляшут с отрубленными руками аспирантки

Олег Соколов заявил, что раскаивается в преступленииФото: Петр Ковалев/ТАСС
В современном политическом мире понятия добра и зла потеряли объективность. В последние дни у российской оппозиции случился повод радостно поязвить: заслуженный ученый убил и расчленил свою молодую любовницу. Ликование людей с «хорошими лицами» вызвала личность убийцы – известного историка из СПбГУ Олега Соколова. Чем же он оказался для них хуже других убийц и насильников? Подробности...
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Армию Украины реформируют по указу Януковича

На Украине вернулись к идее отменить массовый призыв на военную службу и сделать армию полностью профессиональнойФото: Zuma/ТАСС
Министр обороны Украины Загороднюк пообещал перевести армию на контрактную основу. В свое время Янукович уже отменял призыв, и с января 2014 года ВСУ должны были комплектоваться контрактниками. Но помешал Майдан. Загороднюк объясняет необходимость профессиональной армии «натовским стандартом». Министр лукавит – в НАТО есть армии с призывниками. Зачем же Украине армия, на которую у нее нет денег? Подробности...
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Знатока наполеоновских войн заподозрили в расчленении любовницы

Олег Соколов любил перевоплощаться в полководца Михаила Кутузова Фото: synergymentor.ru
Известный российский историк, доцент Санкт-Петербургского госуниверситета Олег Соколов сознался в жестоком убийстве 24-летней девушки, тело которой, по собственным словам, распилил и пытался утопить в реке. Ранее Соколов неоднократно становился фигурантом скандалов и грозил убийством бывшей любовнице. Для руководства университета произошедшее стало шоком, а вот коллеги утверждают, что все к тому и шло. Подробности...
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Отстаньте от кормления грудью и займитесь психиатрией

Елена Кондратьева, журналист
Отстаньте от грудного вскармливания и молодых матерей. Не надо воспевать лактацию, не надо ходить с голой грудью и висящей на ней ребенке в общественных местах. Вы, возможно, расширяете своим подвигом норму, но при этом создаете ненужный ажиотаж вокруг этой темы и собственного младенца. Подробности...
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Того, кто уходит, надо отпускать

Сергей Худиев, публицист, богослов
На религиозные сообщества оказывается огромное давление с тем, чтобы заставить их принять либеральную повестку дня. В отличие от большевиков, которые стремились просто и грубо физически уничтожить Церковь, основная стратегия либералов состоит в растлении ее изнутри. Подробности...
Обсуждение: 36 комментариев

Общество должно быть толерантно к публичному кормлению грудью

Николай Гурьянов, журналист
Грудное вскармливание – это максимально красиво. Насколько красивыми вообще могут быть явления. И кажется невероятным, что у кого-то этот процесс может вызывать неприятие и даже желание запретить его. Подробности...
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    В Боливии победила «цветная революция»

    Как менялась дорога из Петербурга в Москву

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    Макрон констатировал у НАТО «смерть мозга»

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      Сборка первого серийного самолета Су-57

      Появились кадры сборки первого серийного истребителя Су-57, проходящей в Комсомольске-на-Амуре на авиазаводе им. Гагарина. Замминистра обороны Алексей Криворучко пообещал, что самолет поступит в ВКС уже к концу года, а в следующем году армия получит еще один такой истребитель
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      На Красной площади прошел марш в честь годовщины парада 1941 года

      На Красной площади в Москве прошел марш в честь 78-й годовщины знаменитого парада 7 ноября 1941 года, который историки считают одним из важнейших эпизодов Великой Отечественной войны. Тогда около 28 тысяч советских солдат прямо с парада отправились на передовую
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      В России празднуют День народного единства

      В понедельник, 4 ноября, по всей России состоялось празднование Дня народного единства. Дата празднования выбрана неслучайно – именно в этот день в 1612 году народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов
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        «Чол Сир»: Стартап, который делает Россию чище

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          За кормление ребенка грудью мать выгнали из Третьяковки. Допустимо ли вообще публичное грудное вскармливание?
          • Да, безусловно

          • Да, без публичной демонстрации женской груди

          • Нет

          Как падение Берлинской стены изменило мир?
          • В лучшую сторону

          • В худшую сторону

          • Не изменило

          Готовы ли вы переехать в северный регион России?
          • Готов

          • Да, но только при определенных условиях (указать в комментариях)

          • Нет, ни при каких условиях

          • Я уже живу в Арктике

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              Либералы пляшут с отрубленными руками аспирантки

              Олег Соколов заявил, что раскаивается в преступлении   12 ноября 2019, 13:00
              Фото: Петр Ковалев/ТАСС
              Текст: Елена Калашникова

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              В современном политическом мире понятия добра и зла потеряли объективность. В последние дни у российской оппозиции случился повод радостно поязвить: заслуженный ученый убил и расчленил свою молодую любовницу. Ликование людей с «хорошими лицами» вызвала личность убийцы – известного историка из СПбГУ Олега Соколова. Чем же он оказался для них хуже других убийц и насильников?

              «Слава Богу, это не Гасан Гусейнов кого-то убил, а то такое бы началось», – радостно выдыхали оппозиционно настроенные пользователи интернета. И в целом они правы. Если бы с отрубленными руками молодой любовницы поймали профессора ВШЭ, которого склоняли всю прошлую неделю за хамское высказывание в адрес русского языка, большинство патриотически настроенных блогеров упражнялись бы в остроумии на эту тему. Но с руками девушки задержали доцента из противоположного лагеря. Поэтому плясать на костях выпало либералам.

              «Кровавый доцент-бонапартист Соколов уж извинился за отрубленные девичьи ручки – не то что жестокосердый москвич-филолог за фейсбучный пост... Свободу питерской доцентуре!» – глумится у себя в Facebook активный защитник и друг Гасана Гусейнова, политолог Глеб Павловский. Еще один товарищ и коллега Гусейнова из либерального лагеря, политолог Александр Морозов тоже радуется переключению повестки: «Все. Проф. Гусейнов уходит с радаров. На его место доцент Соколов заходит».

              «Если бы он не расчленил ее, ее бы расчленили солдаты НАТО», – упражняется в остроумии Егор Решетов, руководитель издательского отдела партии «Яблоко».

              «Он был блестящим ученым и лектором, но имел «небольшой» недостаток – в свободное от основной работы время домогался подчиненных и убивал людей», – не отстает от коллег и политолог Александр Кынев.

              Больше всех старался победить в конкурсе веселых и находчивых людоедов либеральный журналист Александр Рыклин. Он опубликовал несколько сообщений в Facebook про убийство молодой девушки – одно радостнее другого. Однако упражнения Рыклина в шутках настолько вымучены и плоски, что цитировать их нет никакого смысла. Возможно, такая неловкость в формулировках объясняется тем, что сам Рыклин (как, кстати, и политолог Морозов) живет с девушкой, которая младше его не на один десяток лет, повторяя возрастные предпочтения доцента Соколова.

              «Давно ясно, что путинский режим могут защищать только психопаты», – резюмирует человек кристальной чистоты, один из лидеров либертарианцев Михаил Светов. На Светове и грехов-то всего ничего – только недавнее уголовное дело о развратных действиях и известная на весь интернет репутация любителя малолеток.

              Но то ж разве грех? Это кого надо грех, оправданный личностью самого Владимира Буковского, тоже известного любителя малолетних детей. Некрологи скончавшегося две недели назад Буковского в либеральных СМИ содержали весь список его заслуг перед диссидентским движением, но стыдливо скрывали обвинение, выдвинутое против писателя Королевской прокуратурой Великобритании: хранение и создание детской порнографии.

              Когда в доме Буковского в Кембридже было обнаружено порядка двадцати тысяч фото и видео с детской порнографией, защитники диссидента традиционно обвинили ФСБ в подбрасывании улик и попытке осквернить репутацию великого человека. Однако британская прокуратура, ранее не замеченная в работе на Кремль, подтвердила свои обвинения – Буковский годами коллекционировал снимки обнаженных детей. Суда Буковский так и не дождался – и был препровожден в мир иной как человек всевозможных достоинств, с самыми светлыми и чистыми некрологами.

              Надо полагать, что все помнят, какими сочными комментариями в Сети сопровождаются новости о том, что на педофилии попадается кто-то из православных священников. 

              В современном политическом мире понятия добра и зла потеряли объективность. Нет единых стандартов, нет общих книжек о том, «что такое хорошо и что такое плохо» для оппозиции и патриотов. Не стоит забывать, что когда любимец либеральной публики, основатель «Проекта ОГИ» Алексей Кабанов убил и расчленил свою жену, комментарии были не менее людоедскими. Преступление, как и в случае Соколова, связывалось не с личностными качествами преступника, не с психическим здоровьем, а с его политическими воззрениями. Если «сукин сын» наш, то и проступки его можно оправдать и замять. Если «сукин сын» чужой, то с него спросится в гротескном масштабе. У каждого лагеря свои вводные: «Здесь глумимся, здесь – скорбим. И смотри не перепутай».

              Но это только кажется, что в таком мире жить легко и просто – знай, листай себе методичку. Параллельно с воодушевленно отрабатываемой историей расчленителя Соколова оппозиция столкнулась с не менее жесткой историей активиста группы «Сеть» Армана Сагынбаева. Сразу несколько девушек обвинили Сагынбаева в физическом и сексуальном насилии, а также в сознательном заражении вирусом СПИДа.

              Активисты «Сети» обвиняются в создании террористического сообщества и подготовке взрывов во время выборов президента и чемпионата мира по футболу. Обвиняемые утверждают, что их пытали в СИЗО и требовали дать признательные показания. Большинство оппозиционеров поддерживают фигурантов дела, называют их политическими узниками и собирают деньги в их поддержку.

              И теперь борцы за все хорошее против всего плохого оказались в моральном цугцванге: то ли поддержать зараженных неизлечимым вирусом девушек, то ли героизированного Сагынбаева. В комментариях под разоблачающими постами в интернете либеральная тусовка об этом и пишет – зачем публиковать такие жесткие подробности? Вы что, хотите сказать, что «Сеть» не надо защищать? И разоблачители оправдываются – конечно, речь не об этом. И все равно разоблачители подвергаются травле в своей среде за «вынос сора из избы». Мол, если наш – то наш до конца. Как Светов, как Буковский.

              Повторимся, что такое избирательное представление о добре и зле свойственно обоим лагерям. При этом провластное большинство все же, по праву сильного, как-то старается сдерживать свои реакции по поводу подобных трагедий. Исключение составит, пожалуй, очередная смерть Аркадия Бабченко. Но то, как искренне переживали его первую смерть даже его оппоненты, навсегда останется в истории современного российского гуманизма. Желая прямо противоположного, измазавшись свиной кровью, Бабченко помог своим врагам продемонстрировать человечность и эмпатию.

              Чего не скажешь о протестном меньшинстве. По праву слабого они считают, что язык их свободен от любых моральных ограничений. Люди с ограниченными политическими возможностями требуют компенсации в виде права на расчеловечивание.  


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