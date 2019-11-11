Реконструктор рассказал о конфликте сторонников Соколова с ОМОНом на Бородино

Участник реконструкций сражений эпохи Наполеоновских войн Всеволод Радченко рассказал о том, как историк СПбГУ Олег Соколов на одном из мероприятий провоцировал столкновение реконструкторов-наполеонистов с ОМОНом.

Как рассказал Радченко в Facebook, в 2007 году на Бородинском поле произошли события, которые надолго подорвали авторитет «родоначальника отечественной военно-исторической реконструкции» Соколова.

Перед так называемой ежегодной Бородинской баталией Соколов фактически лишился части своих прежних полномочий. Его по «ряду причин» отстранили от организации военно-исторического фестиваля, а российская секция одного из реконструкторских клубов «нарушила субординацию» и назначила «офицера» без одобрения Соколова.

Перед началом фестиваля Соколов «выступил с зажигательной обличительной речью» в адрес организаторов мероприятия. По словам Радченко, «речь была настолько незапланированной и подрывной, что в какой-то момент, группа ОМОНовцев находившаяся рядом с трибунами, судя по всему получила приказ удалить смутьяна». В ответ Соколов скомандовал: «Легион Вислы, ко мне!». Его «обступили украинские реконструкторы» из киевского клуба «Легион Вислы».

Как пишет Радченко, «ОМОН тогда, видимо, отказался от силового разрешения вопроса посредине публичного праздника».

Затем у «укро-французских» войск Соколова произошел конфликт с «нарушителями субординации», когда Соколов требовал «сорвать эполеты» с назначенного без его одобрения «офицера». В конфликт вмешался ОМОН, причем один из напавших на противников «кавалеристов» Соколова начал «драться с крутившими его бойцами ОМОН».

«Удивительно, что данное происшествие осталось без серьёзных уголовных последствий для Сира и компании. «Гусары», насколько мне известно отделались условками (пусть товарищи поправят если я не прав)», – заявил Радченко.

По его словам, были и другие «эпизоды» – «пропускание кавалерийского отряда на полном скаку через расположившийся на отдых 9-ый легкий», «оттеснение конем несчастных девушек-реконструкторов, случайно попавшихся под горячую руку грозному вождю реконструкции».

Сообщается, что «за некоторые свои выходки» Соколов «был неоднократно бит простыми реконструкторами».

Напомним, Соколова арестовали по обвинению в убийстве выпускницы СПбГУ Анастасии Ещенко на два месяца. Предполагается, что преступление было совершено еще 7 ноября. Он застрелил девушку в ходе ссоры, после чего расчленил труп и попытался избавиться от него, выбросив останки в реку.