Историк Соколов попросил в камеру телевизор

Историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве Анастасии Ещенко, в беседе с председателем ОНК Петербурга Александром Холодовым попросил не держать его в СИЗО вместе с рецидивистами и камеру с телевизором, рассказал адвокат Александр Почуев.

По словам Почуева, Холодов посетил его подзащитного «в изоляторе временного содержания на улице Захарьевской, где сейчас находится Соколов, с целью проверки условий содержания».

Как следует из разговора Холодова с Соколовым, историк очень переживает по поводу сокамерников в СИЗО «Кресты-2» в Колпино, куда его должны перевести в пятницу.

«У меня огромная просьба. Что бы я ни совершил, я оступился раз в жизни. Можно сделать так, чтобы мои сокамерники были такие же, как я?» – передает РИА «Новости» слова Соколова.

Холодов сказал, что если у человека нет судимостей, то в одну камеру с рецидивистами он не попадет. Также правозащитник рассказал, что изолятор «Кресты-2» считается одним из лучших в Европе.

«Там же есть камеры с телевизорами? Я могу туда попасть?» – спросил Соколов, на что Холодов ответил, что этот вопрос вне компетенции ОНК.

Соколов, по версии следствия, застрелил девушку в ходе ссоры, после чего расчленил труп и попытался избавиться от него, выбросив останки в реку.

Мать историка заявила, что убитая Анастасия Ещенко требовала от Соколова прекратить общение с его детьми.

Напомним, ранее в понедельник сообщалось, что Соколов в СИЗО заявил, что «сходит с ума».