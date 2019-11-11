Мать Соколова заявила о попытках убитой девушки запретить ему общение с детьми

Убитая Анастасия Ещенко требовала от историка СПбГУ Олега Соколова прекратить общение с его детьми, заявила его мать Людмила.

Людмила Соколова сообщила, что недавно ее сын расстался с супругой, но двух своих детей «безумно любит». В это же время Соколов встретил Ещенко, с которой у него было «настолько много общего, что они все время занимались одним и тем же», передает РЕН ТВ.

В частности, девушка, по словам Людмилы Соколовой, «увязалась» за ее сыном во Францию, так как Ещенко «тоже надо материал найти». Ещенко помогала Соколову, а он поддерживал ее, они были солидарны в профессиональном деле.

«Он говорит: «Мама, она очень толковая, очень умная. Но в ней мне не нравится то, что она против моих детей», – сообщила Людмила Соколова, по словам которой девушка «ему такие скандалы закатывала».

Родители пытались убедить Соколова расстаться с Ещенко. Людмила Соколова призналась, что не желала заводить знакомство с девушкой. Женщина сообщила, что Ещенко выступала резко против встреч Соколова с детьми.

Напомним, Соколов застрелил девушку в ходе ссоры, после чего расчленил труп и попытался избавиться от него, выбросив останки в реку.