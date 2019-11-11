Российская актриса рассказала о влюбленности в историка Соколова

Актриса и режиссер Юлия Ауг рассказала, что обвиняемый в убийстве девушки историк Олег Соколов в прошлом был красив, харизматичен, и влюбиться в него можно было с первого взгляда.

«Мы встречались несколько раз с Соколовым. Его называли «главным французом». Он был очень красив и харизматичен. Однажды мы столкнулись в «полях» на выездке. Он был в форме офицера французской армии эпохи Наполеона. Они готовились к фестивалю. Он тогда, тридцать лет назад, был очень красив. Я повторюсь. И очень харизматичен. И виртуозно владел верховой ездой. Влюбиться в него можно было с первого взгляда. Самоуверенный, презрительный, жесткий», – рассказала Ауг «Фонтанке».

Актриса добавила, что начала «кокетничать и строить глазки» Соколову. Однако через год увлечение реконструкторством прошло, и девушка встречала Соколова только несколько раз с того времени, а после не виделась с ним вовсе.

В следующий раз она о нем услышала, когда историка достали из реки Мойки с отрубленными женскими руками.

«Да, это он, я сразу узнала, еще по старческим фото. На одном он, в костюме Наполеона, кричит, и у него запеклась старческая пена в углах губ. Он всегда был **** на всю голову. Впрочем, как и все реконструкторы. Но вот тот ужас, который я испытала, поняв, что это он, мне сложно описать», – сказала Ауг.

Историку Соколову предъявили обвинение в убийстве 24-летней девушки, тело которой он расчленил и пытался утопить останки в реке. Суд арестовал историка на два месяца. Доцент СПбГУ заявил, что раскаивается в преступлении.