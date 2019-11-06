Против либертарианца Светова возбудили дело по подозрению в педофилии

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело в отношении члена Либертарианской партии России Михаила Светова. Адвокат Михаил Бирюков заявил, что дело связано с публикацией в Instagram в 2012 году.

«Да, дело возбуждено в связи с публикацией в Instagram в 2012 году», – передает слова Бирюкова «Интерфакс».

В квартире Светова сейчас проводят отпуск. По какой статье возбуждено дело, адвокат не уточнил.

Сам Светов заявил, что получил повестку в Следственный комитет.

Он является одним из лидеров Либертарианской партии, выступавшей организатором согласованных протестных акций в Москве, однако 3 ноября сообщил, что вышел из федерального комитета партии.

По данным РЕН-ТВ, Светова подозревают в совершении преступления, предусмотренного статьей 135 Уголовного кодекса РФ «Развратные действия».

Ранее Instagram-аккаунт Светова был внесен Роскомнадзором в реестр страниц, содержащих запрещенный в России контент из-за публикации полуобнаженных несовершеннолетних девочек.