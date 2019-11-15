Историка Соколова привезли на следственный эксперимент в шлеме и бронежилете

Арестованного историка Олега Соколова привезли на следственный эксперимент на набережную реки Мойки в Санкт-Петербурге, где, по данным следствия, он пытался утопить отрубленные руки своей убитой молодой невесты.

Момент, когда Соколова в шлеме и бронежилете привозят на следственный эксперимент, опубликован в Telegram-каналах.

Прямую трансляцию ведет Life.

Напомним, по версии следствия, Соколов застрелил 24-летнюю Анастасию Ещенко, после чего расчленил труп и попытался избавиться от него, выбросив останки в реку.

В воскресенье Соколов признался в убийстве и заявил, что согласен с арестом, а мотивом преступления назвал ссору, когда девушка, по его словам, превратилась в «чудовище из сказки». По другим данным, Соколов застрелил девушку, когда она спала.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, почему трагедия привлекла внимание российских либералов.