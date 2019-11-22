Бывшая девушка историка Соколова рассказала в подробностях о пытках

Бывшая девушка историка Олега Соколова, в 2008 году написавшая на него заявление об избиении, в интервью СМИ раскрыла подробности отношений с ним.

Девушка рассказала в интервью «Фонтанке», что познакомилась с Соколовым в 2004 году, тогда ему было 48 лет, ей – 18. По ее словам, она собиралась съехать от него, так как узнала, что он женат.

Тогда Соколов предложил ей встретиться в Москве и «спокойно расстаться», после чего встретил у машины, проводил до машины, а потом связал.

«Я сначала думала, что это шутка, я вообще не понимала, что происходит. Я думаю, что это длилось около часа, не меньше. Он орал, что я сука, монстр, чудовище, он был абсолютно уверен, что у меня есть любовник», – рассказала собеседница издания.

Она отметила, что историк попытался угрожать ей, а потом избил. Он также поднес к ее лицу утюг.

«Я пыталась освободиться. Смогла выпутать правую ногу и стала снимать ею веревку со второй. Я с этим стулом побежала в соседнюю комнату. Он меня пнул, я упала. Стул оказался в районе поясницы, он бил по нему. Потом накинул мне шнур на шею. Когда я уже стала задыхаться, отпустил», – добавила девушка.

По ее словам, она пробыла в квартире еще сутки, в этот момент к Соколову приходили друзья, а она сидела в отдельной комнате, чтобы гости не заметили ее.

Через день она улетела в Петербург, обратилась ко врачам и в правоохранительные органы. По ее словам, сотрудники не хотели принимать заявление.

«Им было все равно, кто меня бил, – хоть Соколов, хоть Пупкин. Они просто не хотели с этим разбираться. Со мной разговаривали как с последним говном», – добавила собеседница «Фонтанки».

Девушка объяснила, что историк долго пытался ее преследовать, звонил ее знакомым, научной руководительнице, следил за ней в соцсетях.

«В какой-то момент я наглоталась таблеток, меня откачали, и знаете как он отреагировал? «Ну подумаешь. Ну не умерла же». <...> Он абсолютно подорвал мое психоэмоциональное здоровье. К концу наших отношений я оказалась без друзей, без общения с родными, я была практически изолирована», – добавила девушка.

Напомним, Соколов подозревается в убийстве 24-летней аспирантки Анастасии Ещенко. Историк признался в убийстве и согласился с арестом.

Мотивом преступления он назвал ссору, в ходе которой они оба потеряли контроль, а девушка «превратилась в чудовище». В данный момент Соколов находится в СИЗО «Кресты».