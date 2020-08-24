Шойгу анонсировал подписание контрактов на «Армии-2020» более чем на 1 трлн рублей

Российское военное ведомство на форуме «Армия-2020» планирует заключить с предприятиями оборонно-промышленного комплекса 39 контрактов на 1 трлн 160 млрд рублей, сообщил министр обороны Сергей Шойгу.

«К каким результатам мы подошли сегодня? Предполагаем заключить 39 контрактов, и общая сумма контрактов будет почти 1 трлн 160 млрд рублей», – передает РИА «Новости» заявление Шойгу в эфире телеканала «Звезда».

Говоря о перспективах «Армии-2020» он также отметил, что «контрактная работа начинается с предыдущих форумов». «По каким-то контрактам работа началась два-три года назад, а какие-то зарождаются именно сегодня и будут реализованы тоже, может через год или через два», – сказал Шойгу.

Министр назвал очень важным то обстоятельство, что военное ведомство перешло от закупок единичных экземпляров и мелких партий техники к контрактам на крупные серии.

«Сегодня это контракты на крупные серии. Когда мы закупаем 50-70 самолетов одним контрактом. Или 100-150 вертолётов одним контрактом», – отметил Шойгу.

В качестве примера он привел сделку по новым боевым самолетам Су-57 – «сразу на 76 машин». «То же самое можно сказать о контрактах на танки «Армата», самолеты Як-130 и Су-35, на крупные, серийные партии кораблей дальней морской зоны», – сказал Шойгу.

Он отметил, что, в частности, закладки кораблей дальней морской зоны, «которые теперь уже регулярно проводит Верховный главнокомандующий Вооружёнными силами России, – хороший результат очень большой работы огромных коллективов».

«Это говорит о том, что оборонная промышленность работает, наука работает, конструкторы работают и, самое главное, мы перевооружаем армию», – подчеркнул Шойгу.

Напомним, в воскресенье модернизированный ракетоносец Ту-95МСМ совершил первый полет.

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