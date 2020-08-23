Соловьев съязвил по поводу освещения немецкими СМИ ситуации с Навальным Модернизированный ракетоносец Ту-95МСМ совершил первый полет 23 августа 2020, 14:48 Текст: Александра Юдина

Первый образец глубокомодернизированного ракетоносца Ту-95МСМ совершил первый полет, сообщила в воскресенье пресс-служба Объединенной авиастроительной корпорации. «Перед открытием Международного военно-технического форума «Армия – 2020» в ходе осмотра выставки новейшей авиационной техники на аэродроме «Кубинка» генеральный директор Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь рассказал министру обороны России генералу армии Сергею Шойгу о начале летных испытаний первого опытного глубокомодернизированного стратегического ракетоносца Ту-95МСМ», – передает ТАСС сообщение пресс-службы российской компании. Ранее сообщалось, что в марте этого года также была завершена малая модернизация первой партии самолетов Ту-95МС. Целью программы стала частичная замена устаревшего радиооборудования и навигационных систем на современные. Основные работы проводились в период с 2018 по 2019 годы на производственных площадках ПАО «Туполев» и АО «Авиакор-авиационный завод».

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