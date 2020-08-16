Дочь Назарбаева подтвердила сообщения о смерти сына

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Забастовка лишит Белоруссию долларов
При каких условиях Россия могла бы спасти Лукашенко
Как сделать Биробиджан столицей мира
Против Эрдогана собирается большая военная коалиция
Владимир Зеленский вдохновил террористов
Зло всегда молодо, хорошо одето и приятно пахнет
Андрей Перла, Политолог
Белоруссия, кстати, должна помнить, как это было в позапрошлый раз. У зла были начищенные сапоги, модные кожаные плащи и модно закатанные рукава. Губные гармошки и автомобили. А добро в портянках. Это были те же самые зло и добро. И даже флаг зло предлагало тот же самый. Подробности...
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Европейские санкции против Белоруссии поставят Киев на дыбы
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Если представить, что события в Минске и других городах закончатся введением жестких западных санкций, украинскому МИДу не позавидуешь. Ведь «оплот демократии на задворках Европы» – Украину, вероятно, побудят проявить здоровую европейскую солидарность и присоединиться к санкциям, которые могут включать и торговые ограничения. Подробности...
За беспорядками в Белоруссии видны уши польских спецслужб
Сергей Козлов, ветеран спецназа
Белорусские протесты напоминают мне ситуацию в Ливии. И здесь и там – сильный лидер, находившийся у власти долгие годы, который был неугоден Штатам. Поддавшимся ажиотажу протеста жителям Белоруссии стоит задуматься – что будет с их страной дальше и кому это выгодно? Подробности...
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Президент Лукашенко: устоит или нет?
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Белорусы пошли по польскому пути
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В Белоруссии на забастовки вышли рабочие заводов-гигантов
Все больше рабочих белорусских предприятий выходят на забастовки с призывами к властям отменить результаты президентских выборов. Рабочие также устраивают митинги с требованием прекратить насилие в стране. Сам президент Белоруссии Александр Лукашенко увидел в забастовках на заводах выгоду для иностранных государствПодробности...
Белоруссию после выборов охватили массовые беспорядки
В воскресенье после закрытия избирательных участков на выборах президента Белоруссии в центре Минска и других городах страны вспыхнули массовые беспорядки с участием тысяч граждан республики, несогласных с итогами голосованияПодробности...
Столицу Ливана сотряс мощнейший взрыв
В порту Бейрута, вблизи базы ВМС Ливана, произошел грандиозный взрыв. Пострадала половина города. Погибли десятки человек, более двух тысяч ранены. Среди пострадавших семья премьера Ливана и люди из его окружения. Ущерб также нанесен президентскому дворцу и зданию посольства РФПодробности...
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