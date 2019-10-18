Внука Назарбаева приговорили к условному сроку за укус полицейского в Лондоне

Суд приговорил 30-летнего внука первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Айсултана к условному сроку за нападение на полицейского в Лондоне.

Приговор предполагает испытательный срок в 18 месяцев, общественные работы и штраф, также Айсултан должен будет пройти лечение от наркозависимости. Если внук первого главы Казахстана нарушит закон в течение испытательного срока, приговор изменится на реальный, сообщает Би-би-си.

Кроме того, Назарабаев должен отбыть 140 часов общественных работ и 20 обязательных сессий по продолжению лечения от наркотической зависимости, а также выплатить штраф в 1 тыс. фунтов и возместить ущерб в размере 5 тыс. фунтов.

Назарбаева признали виновным в нападении на полицейского и сопротивлении при задержании. Находясь под действием наркотических веществ, он ударил и укусил одного сотрудников правоохранительных органов. По данным следствия, на руке полицейского остался глубокий след от укуса, а из раны «обильно текла кровь».

В 2018 году Айсултан Назарбаев опубликовал пост в соцсетях, в котором поблагодарил силовые структуры России за то, что стал «снова свободен».