Внук Назарбаева поблагодарил российских правоохранителей за освобождение

Айсултан Назарбаев, внук президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, впервые за долгое время опубликовал пост в соцсетях; в нем он выразил благодарность нескольким силовым структурам России за то, что стал «снова свободен».

«Мой первый пост после очень долгой паузы – пост благодарности. Спасибо Генеральной прокуратуре РФ, МИД РФ, МВД РФ, ФСБ РФ – я снова свободен. В полном смысле этого слова. И спасибо вам, что остались подписчиками моего аккаунта. Нам есть о чем поговорить», – написал Назарбаев на своей странице в Facebook.

Айсултан является сыном Дариги Нурсултановны Назарбаевой, занимающей пост председателя комитета по международным отношениям, обороне и безопасности сената Казахстана.

Казахстанские СМИ летом 2018 года со ссылкой на соцсети сообщали, что Айсултан якобы пропал и удерживался в неволе.

Стоит отметить, что последний до сегодняшнего дня пост на его странице датировался 19 сентября 2017 года. Айсултан не писал на своей странице ничего больше года.