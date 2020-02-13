Внук Назарбаева попросил политическое убежище в Британии

Внук первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Айсултан попросил политического убежища в Великобритании.

Свое решение Назарбаев-младший объяснил тем, что, по его мнению, на него оказывает давление семья.

«Мы докажем тем, кто сидят у руля государства, что они - не Боги! Они могут, конечно, нас преследовать, убивать, отбирать свободу и даже загонять в самые тупиковые жизненные ситуации. Но, поверьте мне, Бог с нами и мы победим! В данное время на меня пытается давить семья по-всякому, и мне пришлось идти на кардинальные меры: я прошу в Великобритании политическое убежище», – написал он в Facebook.

По словам Айсултана Назарбаева, он обладает «информацией о высокомасштабной коррупции между правительством России и Казахстана». «Я говорю о миллиардах долларах США, украденных у народа Казахстана. Я оказался в центре этой жадности и ненасытности моей семьи, а в частности, моей мамы (Дариги Назарбаевой и ее мужем Кайратом Шарипбаевым)», – пишет внук бывшего президента.

По его словам, интриги против его бывшего тестя Кайрата Боранбаева привели к разводу Айсултана с его женой. Внук Назарбаева также рассказывает множество других семейных подробностей обещает, что еще больше деталей можно будет прочесть в его интервью Times.

В октябре прошлого года Королевский суд района Саутворк в Лондоне приговорил Айсултана Назарбаева к году лишения свободы условно за незаконное проникновение на чужую собственность и драку с полицейским. Находясь под действием наркотических веществ, Назарбаев ударил и укусил одного сотрудников правоохранительных органов.