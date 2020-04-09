Суда ВМФ России «Адмирал Владимирский» и «Маршал Геловани» встретились в Антарктике

Океанографическое исследовательское судно ВМФ России «Адмирал Владимирский» и гидрографическое судно «Маршал Геловани» встретились у берегов Антарктиды, сообщил главком ВМФ адмирал Николай Евменов.

«Сегодня в 10:00 мск в назначенном районе у берегов Антарктиды состоялась встреча океанографического исследовательского судна Балтийского флота «Адмирал Владимирский» и гидрографического судна Тихоокеанского флота «Маршал Геловани». Встреча состоялась в рамках кругосветной экспедиции», – передает ТАСС слова Евменова по результатам рабочего совещания, на котором по каналам видеосвязи обсуждался ход кругосветной экспедиции ВМФ.

Адмирал отметил, что экипаж «Маршала Геловани» выполнит задачи в море Дюрвиля по исследованию точки Южного магнитного полюса Земли. Ранее в море Дюрвиля «Адмирал Владимирский» уже провел ряд океанографических исследований для уточнения местоположения точки Южного магнитного полюса.

«В Главном командовании ВМФ в Адмиралтействе производится ежесуточный анализ данных по кругосветной экспедиции во взаимодействии с центром Русского географического общества при Главном командовании ВМФ России», – подчеркнул Евменов.

Он напомнил, что кругосветное плавание организовано Главкоматом флота и посвящено 200-летию открытия Антарктиды русскими моряками и 250-летию со дня рождения И. Ф. Крузенштерна. Экспедиция стартовала в декабре 2019 года и продлится до июня этого года.

В ходе экспедиции наряду с судном «Адмирал Владимирский» на различных маршрутах в ней принимают участие гидрографическое судно «Маршал Геловани» и океанографическое исследовательское судно «Янтарь».

28 января в России отмечалось 200-летие открытия Антарктиды кругосветной экспедицией Фаддея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева. Хотя в 19 веке российским исследователям и не удалось высадиться на шестой континент, с 1955 года свою работу начала Советская, а затем Российская антарктическая экспедиция. К юбилею открытия Антарктиды туда прибыли океанографические исследовательские суда ВМФ России «Адмирал Владимирский» и «Янтарь», на которых проводятся научные наблюдения в заливе Максвелла.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, почему русское первенство в обнаружении Антарктиды до сих пор оспаривается.

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