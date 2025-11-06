India Today сообщил о скорой поставке ракет BrahMos в Индонезию

Tекст: Дмитрий Зубарев

Переговоры между Индией и Индонезией по поводу поставок сверхзвуковых крылатых ракет BrahMos завершены, передает ТАСС.

Согласно информации телеканала India Today, к подписанию соглашения стороны приступят после одобрения сделки со стороны российского участника проекта.

Сообщается, что Индонезия проявила интерес к приобретению ракет BrahMos на сумму около 450 млн долларов. В настоящее время финальное согласование документации зависит от решения партнера из России.

BrahMos создаются совместным предприятием BrahMos Aerospace, в котором участвует российское «НПО машиностроения» и индийская Организация оборонных исследований и разработок. Первая успешная реализация ракет состоялась в 2001 году, и с тех пор модификации BrahMos поступили на вооружение всех видов вооруженных сил Индии. Были предприняты шаги по расширению экспортных возможностей этого вооружения, и ранее Филиппины стали первым зарубежным покупателем.

