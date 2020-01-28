Исследовательские суда ВМФ прибыли в Антарктиду

В Антарктиду прибыли океанографические исследовательские суда ВМФ России «Адмирал Владимирский» и «Янтарь», сообщил представитель департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны по ВМФ каперанг Игорь Дыгало.

Визит приурочен к 200-летию открытия Антарктиды российскими моряками. На станции «Беллинсгаузен» состоятся памятные мероприятия, передает ТАСС.

«Адмирал Владимирский» и «Янтарь» находятся в заливе Максвэлла. Они участвуют в кругосветной океанографической экспедиции, которая посвящена 200-летию открытия Антарктиды и 250-летию со дня рождения адмирала Ивана Крузенштерна.

В морях, омывающих Антарктиду, проведут океанографические и гидрометеорологические исследования. Кроме того, в море Беллинсгаузена запланированы работы, которые позволят переиздать российскую навигационную морскую карту.