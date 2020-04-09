Китай выявил 40 случаев ввоза коронавируса из России

За минувшие сутки в провинции Хэйлунцзян на северо-востоке Китая выявлено 40 человек с положительным результатом теста на коронавирус нового типа. По информации местного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР, все вирус-положительные прибыли из России.

Всего, по данным на среду, на территории провинции проходят лечение 127 инфицированных китайских граждан, состояние семи из которых оценивается как тяжелое. Еще у 23 китайцев при отсутствии симптомов тесты на коронавирус также дали положительный результат, передает ТАСС.

Установлены личности 1395 человек, тесно контактировавших с заболевшими, из них 1049 помещены на карантин.

Накануне власти провинции Хэйлунцзян сообщали о 25 вирус-положительных коронавирусом среди вернувшихся из России граждан Китая. 6 и 7 апреля сообщалось о 20 случаях, а в воскресенье появилась информация о 13 заболевших, прибывших по тому же маршруту.

С 9 апреля Китай закрыл все пункты пропуска на границе с Россией для пассажирского сообщения.

Как сообщала заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Приморскому краю Светлана Морозова, анализы на коронавирус берут у прибывающих из-за рубежа пассажиров только на 10-й день после прилета. По информации Агентства международного сотрудничества Приморского края, прилетавшие во Владивосток из Москвы граждане КНР сразу отправлялись к автомобильному пункту пропуска «Пограничный».

Всего в материковом Китае за минувшие сутки зарегистрированы 63 новых заболевших, из которых подавляющее большинство (61) прибыло из-за рубежа. Число умерших в Китае от заболевания, вызываемого коронавирусом, возросло на два человека. 91 человек за сутки выписан из больниц, где также находятся 176 пациентов в тяжелом состоянии. Общее число завозных случаев увеличилось до 1 103, 374 человека поправились и выписаны из медучреждений.

С начала эпидемии в материковом Китае заболели 81 865 человек, из которых 1 160 еще проходят лечение. Умерли 3335 китайцев.

С 23 марта Россия приостановила авиасообщение со всеми странами из-за пандемии коронавируса. Исключение будет сделано для рейсов из Москвы в столицы других государств, а также чартеров для вывоза россиян. Также в Россию закрыт въезд для иностранцев.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.