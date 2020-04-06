Китай выявил 20 ввозных случаев коронавируса из Москвы

Власти граничащей с Россией провинции Хэйлунцзян на северо-востоке Китая за минувшие сутки выявили 20 инфицированных новым коронавирусом, приехавших через Владивосток из Москвы, сообщил региональный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения.

По его данным, все заразившиеся прибыли рейсами «Аэрофлота» SU1700, SU1700B, SU1702 и SU6281 во Владивосток 27, 29 и 31 марта, а также 2 апреля. Они пересекли границу на автотранспорте с 28 марта по 3 апреля. Заболевшие – граждане КНР в возрасте от 23 лет до 61 года, все они направлены в специализированные больницы, передает ТАСС.

По официальным данным, в медицинских учреждениях провинции Хэйлунцзян проходят лечение 42 инфицированных. Помимо этого, в провинции на текущий момент зафиксировано 60 заразившихся, не имеющих симптомов.

В воскресенье Центральное телевидение Китая сообщило, что власти провинции Хэйлунцзян выявили 13 случаев инфицирования коронавирусом среди вернувшихся из Россиян граждан КНР. По информации телеканала, все они 1 апреля вылетели из Москвы во Владивосток, после чего пересекли границу двух стран. Сообщалось, что все заболевшие прилетели во Владивосток рейсами «Аэрофлота» SU6281 и SU1700. После этого они прибыли на погранпереходы на рейсовых автобусах и частных автомобилях, пересекли границу двух стран и прибыли в Суйфэньхэ, где их направили на обязательный двухнедельный карантин.

Как сообщила заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю Светлана Морозова, анализы на коронавирус берут у прибывающих из-за рубежа пассажиров только на 10-й день после прилета.

По информации Агентства международного сотрудничества Приморского края, прилетавшие во Владивосток из Москвы граждане КНР сразу отправлялись к автомобильному пункту пропуска «Пограничный».

С 23 марта Россия приостановила авиасообщение со всеми странами из-за пандемии коронавируса. Исключение будет сделано для рейсов из Москвы в столицы других государств, а также чартеров для вывоза россиян. Также в Россию закрыт въезд для иностранцев.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.