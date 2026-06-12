Даже западные политики не могут не понимать, что Украина проводит террористическую кампанию против России – это параллельный процесс, никак не влияющий на ситуацию на фронте. И чем более она будет жестокой и бесчеловечной, тем более жестким будет ответ со стороны России.11 комментариев
Матвиенко: Предпосылки урегулирования на Украине отсутствуют
Дипломатическое завершение противостояния на украинской территории невозможно из-за открытой русофобии западных элит и намеренной эскалации ситуации Североатлантическим альянсом, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
Валентина Матвиенко по случаю Дня России опубликовала специальную колонку в «Парламентской газете».
Она оценила текущую международную обстановку как крайне сложную. «Отдаем себе отчет в том, что в нынешней международной обстановке серьезных предпосылок к политическому урегулированию конфликта, к сожалению, пока не просматривается», – подчеркнула спикер.
Парламентарий отметила, что западные страны перестали скрывать неприязнь к Москве и не желают видеть суверенное развитие государства. Для победы в текущем противостоянии обществу необходимо сохранять сплоченность и максимальную силу, уточнила она.
Сенатор обратила внимание на мощный военный потенциал страны, позволяющий отразить любые внешние угрозы. Это приобретает особое значение на фоне попыток альянса вывести конфликт с киевским режимом на качественно новый уровень эскалации, передает РИА «Новости».
В 2025 году Матвиенко исключила возможность переговоров о размещении европейских войск на Украине.