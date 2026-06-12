Экстремал Бойцов ко Дню России прыгнул с парашютом с башни в «Москва-Сити»

Tекст: Мария Иванова

Уникальная акция профессионального бейсджампера Сергея Бойцова состоялась в деловом центре «Москва-Сити», говорится в поступившем в газету ВЗГЛЯД сообщении.

Спортсмен прыгнул с парашютом с башни «Меркурий» высотой почти 339 метров, развернув российский флаг и активировав цветной дым. Мероприятие приурочили к государственному празднику и грядущему Международному фестивалю молодежи в Екатеринбурге.

Бойцов заметил, что этот трюк – не просто порция адреналина, а настоящий манифест. Он хотел подчеркнуть необходимость стремиться к новым достижениям и следовать за мечтой.

«Для меня каждый прыжок – это возможность выйти за пределы привычного и доказать, что невозможное становится возможным, если верить в свою цель и упорно к ней идти», – заявил многократный рекордсмен мира.

Бойцов отметил, что философия предстоящего молодежного фестиваля ему очень близка, и выразил надежду вдохновить юношей и девушек на амбициозные свершения.

Тщательная подготовка к сложнейшему трюку заняла две недели. Из-за плотной застройки и ступенчатой архитектуры здания старт назначили на раннее утро, когда стихает ветер и нет прохожих. Сложности добавлял черный стеклянный купол на траектории снижения: он визуально искажал приближающуюся землю.

Свободное падение длилось до критической отметки в 100 метров (уровень 22-го этажа), после чего экстремал благополучно раскрыл парашют, выполненный в цветах государственного флага.

Из-за строгих мер безопасности наблюдателей на площадку не допустили, а первым, кто поздравил рекордсмена, стал сотрудник ДПС, обеспечивавший порядок: он пожал спортсмену руку со словами: «Поздравляю, красава, брат!».

Останавливаться на достигнутом парашютист не собирается. В его ближайших планах значится покорение границы космоса и установление нового мирового рекорда. Он намерен совершить прыжок с теплового аэростата с высоты более 11 километров.

Видео прыжка бейсджампера с небоскреба «Москва-сити» смотритев канале газеты ВЗГЛЯД в «Максе».