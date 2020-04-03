В Грузии начался скачкообразный рост числа зараженных коронавирусом

Численность заболевших коронавирусом в Грузии в пятницу составила 148 человек, в последние дни наблюдается скачкообразный рост, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

При этом руководитель Тбилисской инфекционной больницы Марина Эзугбая сказала, что «пока все под контролем».

«Надеемся, так будет и впредь», – отметила она.

«18-20 случаев в день – это не трагедия», – отметила Марина Эзугбая.

27 заболевших в Грузии вылечились.

С 21 марта в Грузии действует режим ЧП, с 31 марта введен комендантский час.

Власти Грузии предлагают помощь Абхазии и Южной Осетии в борьбе с коронавирусом, те отказываются.

При этом премьер-министр Грузии Георгий Гахария накануне заявил о 37 доставленных на лечение с «оккупированных территорий», как Грузия называет Абхазию и Южную Осетию.

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