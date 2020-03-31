Въезды в города Грузии заблокированы колючей проволокой

МВД Грузии при поддержке армейских подразделений с 31 марта в связи с ужесточением мер борьбы против коронавируса установило блок-посты с применением колючей проволоки на въезды в семь крупнейших городов страны, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

В стране уже десять дней действует режим ЧП, однако премьер-министр Георгий Гахария для более эффективных мер распорядился с 21.00 (20 мск) 31 марта ввести комендантский час, который будет заканчиваться в 6.00 (5 мск).

В стране также с 8.00 (7 мск) 31 марта введен всеобщий карантин. Это означает отмену работы общественного транспорта, включая метро. Передвигаться можно только имея при себе удостоверение личности. Запрещены собрания более чем трех человек. Лицам старше 70 лет запрещено покидать дома, только если они не следуют в ближайшие магазин, аптеку или поликлинику. Действуют и иные жесткие ограничения. Например, в магазины пускают не больше трех покупателей. Не работают пункты обмена валюты.

Нарушителей уже десятками штрафуют на 3 тыс. лари (это более 900 долларов). Если режим чрезвычайного положения нарушает юридическое лицо, штраф возрастает в пять раз. При повторном нарушении режима ЧП предусмотрен тюремный срок – три года.

В Грузии 108 заболевших коронавирусом. Излечился 21 пациент. Среди вылечившихся – замминистра сельского хозяйства Юрий Нозадзе.

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